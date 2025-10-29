La Academia Mexicana de Computación premia a los doctores Enrique Sucar y Alejandro Torres

Puebla, Puebla, a 29 de octubre. Hace unos días, la Academia Mexicana de Computación otorgó a los doctores Luis Enrique Sucar Succar y Alejandro Torres García, investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), centro público de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), el Premio Nacional de Computación y el Premio al Joven talento, respectivamente.

Ambos investigadores pertenecen a la Coordinación de Ciencias Computacionales de este Instituto.

El Dr. Luis Enrique Sucar Succar, quien también es Premio Nacional de Ciencias, fue designado ganador de este reconocimiento por sus contribuciones al desarrollo de modelos gráficos probabilísticos y modelos causales y sus aplicaciones en diversos campos, así como al fortalecimiento de la comunidad científica.

Por su parte, el Dr. Alejandro Torres García fue designado ganador por sus aportaciones en inteligencia computacional aplicada al análisis de bioseñales para la detección temprana de enfermedades y el desarrollo de herramientas innovadoras para la educación y la salud.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el pasado jueves 23 de octubre en la Ciudad de México.