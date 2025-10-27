Murió la actriz Alicia Bonet, icónica protagonista de ‘Hasta el viento tiene miedo’

LA JORNADA

Alicia Bonet, actriz mexicana recordada por la cinta Hasta el viento tiene miedo (de Carlos Enrique Taboada) falleció a los 78 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este domingo.

La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”. La organización no detalló las causas del deceso.

Participó en cine, teatro y televisión, consolidándose como una de las figuras más representativas de su generación en el cine nacional. Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Bonet inició su carrera en el teatro juvenil durante los años 50, lo que le permitió acceder rápidamente a la pantalla grande.

Entre las producciones más destacadas en las que participó se encuentran Guadalajara en verano, Despedida de soltera, El escapulario, Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre. Su capacidad para encarnar personajes de gran profundidad emocional la posicionó como una de las actrices más versátiles de su generación al participar en al rededor de 30 producciones.