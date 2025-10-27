Staff/RG

“Dejar que los niños sean niños”: la importancia de respetar cada etapa del desarrollo infantil

● Respetar las etapas del desarrollo infantil es esencial para el bienestar emocional y social. Permitir el acceso a redes sociales o contenidos inapropiados puede afectar la identidad, autoestima y salud mental de los niños.

● El 82 % de los niños mexicanos entre 7 y 11 años usa internet y el 69 % ya tiene redes sociales, de acuerdo con el IFT.

● La exposición temprana a conductas de riesgo está vinculada con el consumo en la adolescencia. Reducir la exposición mediática al tabaco y otros contenidos inapropiados es una estrategia preventiva comprobada.

● La educación socioemocional y el trabajo conjunto entre escuela y familia son clave, y la guía y el acompañamiento parental son la mejor prevención.

En un mundo cada vez más digitalizado, los niños están expuestos a información, estímulos y contenidos que muchas veces no corresponden a su edad. La infancia se acelera, y con ello se pone en riesgo algo fundamental: el desarrollo integral y sano de las nuevas generaciones.

Cristina Du Solier, directora del Programa School of Character en The Wingate School, institución reconocida por su enfoque en la formación socioemocional y de carácter, advierten que respetar las etapas de la infancia es esencial para el bienestar emocional, cognitivo y social de los niños. “Cada etapa tiene su momento. Dejar que los niños sean niños no es limitarles, es proteger su derecho a crecer sanos, felices y a su propio ritmo”, señala.

Durante los primeros años de vida, el cerebro infantil se encuentra en una etapa crítica de desarrollo. Lenguaje, empatía, regulación emocional y habilidades sociales se fortalecen a través de experiencias reales: el juego, la interacción con otros niños y adultos, y el descubrimiento del entorno.

Adelantar etapas, por ejemplo, permitir el acceso a redes sociales, videojuegos o películas para adultos, puede afectar la identidad, autoestima, creatividad y salud mental de los niños.

Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran que 82 % de niños entre 7 y 11 años usan internet y 69 % ya tiene redes sociales, a pesar de no tener la edad recomendada para su uso.

Las pantallas, utilizadas de manera adecuada, pueden ser herramientas valiosas de aprendizaje. Sin embargo, su uso excesivo o sin supervisión desplaza el juego físico, la socialización y el descanso, actividades fundamentales para el desarrollo emocional y cognitivo.

Un fenómeno cada vez más estudiado es la “interferencia digital” de los padres: el uso constante del celular frente a los hijos puede disminuir la atención compartida, el lenguaje y la calidad del vínculo emocional.

“No se trata solo de limitar, sino de guiar y compartir. Ver películas o contenidos junto a ellos y conversar sobre lo que observan, establecer horarios claros para el uso de pantallas y mantener momentos familiares sin celular son prácticas simples que fortalecen vínculos y protegen su bienestar emocional. También es importante filtrar y supervisar el contenido que consumen, fomentar actividades sin tecnología, como el juego libre, la lectura o el deporte, y, sobre todo, modelar con el ejemplo, los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice”. Asegura Cristina Du Solier.

La exposición temprana a contenidos inapropiados, violencia, sexualidad, lenguaje fuerte o consumo de sustancias normaliza conductas para las que los niños no están preparados.

Según datos del IMSS, 15 % de los adolescentes mexicanos ha probado alcohol, mientras que la ENSANUT reporta que 4.6 % fuma y 2.6 % usa cigarrillos electrónicos.

El contacto con estos temas desde edades tempranas, incluso a través de medios o entretenimiento, incrementa la curiosidad y reduce la percepción de riesgo. Además, las redes sociales fomentan comparaciones y búsqueda constante de aprobación, lo que puede derivar en ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. Bajo este entendimiento, varias instituciones educativas como The Wingate School, no permiten el uso de celulares en sus instalaciones y aconsejan que los adolescentes no tengan estos dispositivos antes de los 14 años, fomentando un uso acompañado y consciente a partir de esa edad.

Diversas organizaciones internacionales y nacionales coinciden en que los hábitos familiares y escolares son clave para prevenir la exposición temprana y los comportamientos de riesgo.

La American Academy of Pediatrics (AAP) recomienda reducir la exposición mediática al tabaco y a la nicotina, ya que ver fumar en películas o series aumenta la probabilidad de que los adolescentes comiencen a hacerlo. También sugiere establecer hogares y automóviles 100 % libres de humo, recordando que no existe un nivel seguro de exposición al tabaco.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CONADIC promueven iniciativas que incorporan la educación preventiva y socioemocional dentro del horario escolar, fortaleciendo la colaboración entre escuela y familia.

Frente a estos desafíos, The Wingate School impulsa un modelo educativo que combina el rigor académico con la educación socioemocional. Su programa School of Character promueve herramientas para comprender y expresar emociones, mantener relaciones saludables, tomar decisiones éticas y contribuir a comunidades más justas. Esto tanto para alumnos, como padres de familia y comunidad del colegio.

El colegio implementa metodologías como Restorative Justice para la resolución de conflictos, clases de Character en todos los grados, semanas de gratitud y amabilidad, y proyectos de responsabilidad social y sostenibilidad. Estas prácticas buscan que los estudiantes aprendan a convivir con empatía, responsabilidad y conciencia social, tanto dentro como fuera del aula.

“La educación es un proceso compartido entre escuela y familia. Padres, alumnos y docentes son parte activa de una comunidad que cultiva el carácter, la empatía y el respeto por las etapas del desarrollo”. Señala Du Solier.

Porque dejar que los niños sean niños no es retroceder: es darles las herramientas para avanzar de forma sana, consciente y feliz.

Sobre The Wingate School

The Wingate School es un colegio internacional británico en la Ciudad de México que ofrece un programa educativo impartido en inglés enfocado en la excelencia académica, la creatividad y la formación humana. El colegio tiene como objetivo formar una comunidad de pensadores críticos con una perspectiva multicultural y un compromiso social. Está acreditado como un Cambridge International School e IB World School.