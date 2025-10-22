El IOAE anticipa un descenso anual de 0.6% y un incremento mensual de 0.1% en el IGAE, en septiembre de 2025

Staff/RG

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias. De esta forma, se adelanta cinco semanas a su publicación oficial al presentar resultados tres semanas después del mes de referencia, frente a las ocho semanas del IGAE.

Para septiembre de 2025, el IOAE estima una disminución anual de 0.6 % en el IGAE. Por grupos de actividad económica, se espera una baja anual de 3.0 % en las secundarias y un aumento de 0.8 % en las terciarias. Las estimaciones incluyen intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas.