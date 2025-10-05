EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

La presión en la Primera División es tremendamente alta y termina por devorar a los equipos más necesitados.

El Club Puebla no es la excepción. La llegada de Hernán Cristante abrió la esperanza de que las cosas pudieran mejorar para el equipo de la Franja. Hoy, el mismo Cristante debe estar más que arrepentido de haber aceptado dirigir a los camoteros. Tan es así que, después de la derrota en Querétaro el sábado pasado, al son de tres por uno, dejó abierta la posibilidad de hacerse a un lado a cinco partidos de terminar el torneo.

Se le dijo, se le advirtió; sin embargo, la gente que viene de afuera considera que todo lo anticipado es “grilla” y todos se creen capaces de solucionarlo. Hoy, incluso con la asesoría de gente identificada con Puebla, como Joaquín Velázquez, Marco Capetillo y Gustavo Leombruno, por mencionar a algunos, se dan cuenta de la realidad del equipo, el cual no padece de una estrategia fallida ni de un mal trabajo en los entrenamientos. El mal del Puebla tampoco pasa por el hecho de que los jugadores quieran quitar al técnico, como sucede en otros equipos donde se ve a leguas que los futbolistas no juegan simplemente porque la forma de ser de su director técnico no les satisface. Aquí no es el tema. Siendo honestos, al equipo le falta capacidad para competir en el máximo circuito, y con ese nivel es, de verdad, muy complicado.

Hoy por hoy, en plantilla, la Franja es el equipo más limitado del futbol mexicano de Primera División, y eso no se puede negar.

Incluso durante la semana se supo que un grupo de jugadores fue separado del primer equipo debido a una baja de juego o rendimiento. Sin embargo, algunas versiones hablan de actos de indisciplina graves; no obstante, al momento nadie ha presentado una prueba que demuestre que se trató de un acto de indisciplina.

En el fondo, Cristante, que venía por tres meses, ya se quiere ir. Mire usted: se tuvo que adecuar a un cuerpo técnico que le heredaron del entrenador anterior, lo cual, a simple vista, es una incomodidad para ambas partes.

Los que se quedaron no son tomados en cuenta por los que llegaron, y se nota, si no una fractura, sí un distanciamiento que es evidente y que tampoco es sano para el buen desarrollo de la escuadra.

Lo hemos venido diciendo: a nivel directivo también existe una fractura evidente, donde por un lado Saucedo y Rafael “Chiquis” García intentan operar para que las cosas funcionen, y por el otro lado Ro(b)a y compañía operan para que las cosas no funcionen. Guerra que se ha trasladado hasta la prensa y redes sociales, donde los leales a Ro(b)a intentan desgastar a sus adversarios (Saucedo y “Chiquis”) con el afán de que sean despedidos por los verdaderos dueños del equipo, que, como todo México sabe, es la televisora del Ajusco.

Explíqueme usted cómo, con todos estos “desmadres” internos, se puede sacar un proyecto adelante. Sin duda, es prácticamente imposible.

Para Cristante, este puede ser su Waterloo en la Primera División. De seguir así, será muy difícil que más adelante algún equipo le ofrezca otra oportunidad en el máximo circuito. Por eso me da la impresión de que ya abrió la puerta a una posible salida.

Qué difícil situación, tanto para el cuerpo técnico como para los mismos jugadores y hasta para los aficionados, quienes, ya cansados, embisten a través de redes sociales pidiendo acabar con esta situación de cualquier manera. Aunque temo decirles que hagan lo que hagan, hagamos y digamos lo que sea, la situación difícilmente cambiará, pues la solución tendría que ser de raíz, y se requeriría una operación mayor para sacar esto adelante. Y para que eso suceda, se requiere mucho dinero y mucho talento.

Se viene un calendario muy duro, en el cual los rivales son de un nivel muy superior al del equipo de la Franja, por lo que el panorama luce desolador por donde se le vea.

Me duele decirlo, pero al día de hoy no veo ni la manera ni la forma de cambiar la historia de nuestro querido equipo de la Franja.

Ojalá y algo extraordinario suceda, aunque ya la vela de la esperanza está prácticamente apagada.

Nosotros, como siempre, veremos y diremos.

Hasta la próxima.

Sígueme en redes:

X: @pepehanan

Instagram: @pepehanan

Threads: @pepehanan

TikTok: @pepehanan1

Facebook: pepehanan

YouTube: enlineadeportiva