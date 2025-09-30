En 2024, se registraron 161 932 divorcios en México

Staff/RG
- Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: divorcio incausado, con 67.2 % y mutuo consentimiento, con 31.3 por ciento.
- Se registraron 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios.
- La edad promedio al momento de iniciar los trámites de divorcio para las mujeres fue de 41.1 años y la de los hombres, de 43.6.
Se registraron 161 249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre; 439 constituidas solo por mujeres y 244, solo por hombres.
- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los principales resultados de la Estadística de Divorcios (ED) 2024. La información procede de los registros administrativos de los Juzgados de lo Familiar, Mixtos y Civiles, así como de las Oficialías del Registro Civil.
I. PRINCIPALES RESULTADOS
Características del divorcio
En 2024, se registraron 161 932 divorcios, de los cuales 89.6 % se resolvió por la vía judicial y 10.4 %, por la vía administrativa.
La tasa de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más pasó de 1.52, en 2015, a 1.79, en 2024. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por la
COVID-19, presentó una disminución respecto a 2019, y también fue inferior a la de 2015.
