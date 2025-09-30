En 2024, se registraron 161 932 divorcios en México

Staff/RG

Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: divorcio incausado, con 67.2 % y mutuo consentimiento, con 31.3 por ciento.

Se registraron 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios.

La edad promedio al momento de iniciar los trámites de divorcio para las mujeres fue de 41.1 años y la de los hombres, de 43.6.

Se registraron 161 249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre; 439 constituidas solo por mujeres y 244, solo por hombres.

Se registraron 161 249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre; 439 constituidas solo por mujeres y 244, solo por hombres. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los principales resultados de la Estadística de Divorcios (ED) 2024. La información procede de los registros administrativos de los Juzgados de lo Familiar, Mixtos y Civiles, así como de las Oficialías del Registro Civil.

I. PRINCIPALES RESULTADOS

Características del divorcio

En 2024, se registraron 161 932 divorcios, de los cuales 89.6 % se resolvió por la vía judicial y 10.4 %, por la vía administrativa.

La tasa de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más pasó de 1.52, en 2015, a 1.79, en 2024. El año 2020, que coincidió con el inicio de la pandemia por la

COVID-19, presentó una disminución respecto a 2019, y también fue inferior a la de 2015.