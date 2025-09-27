JOROPANGO Álbum de KerreKe y Daniela Padrón recibe nominación al Latin GRAMMY® 2025 como Mejor Álbum Folclórico

Staff/RG

Oslan Osorio Productions ***** La banda de folk contemporáneo KerreKe y la reconocida violinista venezolana Daniela Padrón celebran la nominación de su álbum colaborativo JOROPANGO al Latin GRAMMY® 2025 en la categoría Mejor Álbum Folclórico, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras y trascendentes de la música latinoamericana actual.

JOROPANGO es una poderosa fusión que entrelaza el joropo colombo-venezolano, el huapango y los sones mexicanos con una estética contemporánea nacida en Miami. Bajo la producción y dirección musical de Julio Bagué, multiganador del Latin GRAMMY®, el proyecto adquirió una nueva dimensión sonora, combinando maestría técnica y sensibilidad hacia las músicas de raíz, dotando al disco de una identidad única y atemporal.

El álbum cuenta con invitados de lujo como Paula Arenas, Mirella Cesa, Manolo Ramos, Raquel Sofía, Héctor Molina y Guillermo Vadalá, además

En paralelo al anuncio de la nominación, KerreKe y Daniela Padrón presentan el videoclip del tema “Desde Que Tú Te Fuiste”, dirigido por Jona Camacho, que refleja la fuerza emocional del disco.

Con dos nominaciones previas al Latin GRAMMY®, Daniela Padrón aporta a JOROPANGO una dimensión única desde su virtuosismo académico y su profundo arraigo en las tradiciones latinoamericanas, reafirmando su posición como una de las voces instrumentales más influyentes de la escena actual.

“JOROPANGO es un puente cultural y un manifiesto de identidad latinoamericana”, afirmó el productor Julio Bagué, pieza clave en el desarrollo artístico y sonoro de este proyecto.

La portada del álbum presenta la obra “América” del maestro venezolano Carlos Medina: un triángulo tallado en madera de samán que simboliza la unión de culturas y la fuerza de la música como identidad colectiva.

JOROPANGO está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello OLETA MUSIC con distribución de The Orchard.

“Desde Que tu te Fuiste”, dirigido por Jona Camacho y live video por Milcho.

Lista de canciones en ¨Joropango¨

1 América

2 Mientras Yo Te Tenga Vida

3 Que Nadie Me Despierte

4 Desde Que Tú Te Fuiste

5 Grietas En La Piel

6 Llueve

7 Gotas De Fe

8 Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazoìn

9 Mientras Yo Te Tenga Vida (reprise)

La banda KerreKe está integrada por:

Cynthia Bagué (México) – Cantautora y compositora con trayectoria en la televisión internacional, fundadora de KerreKe

Larry Coll (Colombia) – Ingeniero, productor y compositor, ganador del Latin GRAMMY® en Ingeniería de Grabación en 2019.

César Sánchez (Venezuela) – Músico, compositor e ingeniero, con amplia experiencia en fusiones de música tradicional y contemporánea.

Jorge “Gio” Montañez (Colombia) – percusionista y compositor, con una carrera enfocada en la música folclórica latinoamericana.