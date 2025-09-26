Incrementaron las exportaciones 7.4% y disminuyeron las importaciones 0.2% a tasa anual, en agosto de 2025

Staff/RG

Saldo de la balanza comercial de mercancías

En agosto de 2025, la información oportuna de comercio exterior reportó un déficit comercial de 1 944 millones de dólares (mdd). Dicho saldo se compara con el déficit de 17 mdd en julio. La ampliación del déficit comercial, entre julio y agosto, se originó de una reducción en el superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 2 125 mdd, en julio, a 293 mdd, en agosto— y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 2 141 mdd a 2 237 mdd, en esa misma comparación—.

Para el periodo enero-agosto de 2025, la balanza comercial presentó un déficit de 528 mdd. En el mismo lapso de 2024 registró un déficit de 17 981 mdd.

Exportaciones totales de mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías, en agosto de 2025, sumó 55 718 mdd, monto superior en 7.4 % al del mismo mes de 2024. Dicha tasa resultó de un aumento de 8.9 % en las exportaciones no petroleras y de una caída de 26.3 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 7.4 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 16.8 por ciento.