Aumentaron 3.0% los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por mayor y 0.1%, los del comercio al por menor, en julio de 2025, a tasa mensual

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) informa sobre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país. Además, no solo ofrece resultados sobre las variables de ingresos por suministro de bienes y servicios, personal ocupado total y remuneraciones medias, a nivel de sector 43, Comercio al por mayor, y 46, Comercio al por menor, sino también a nivel subsector de actividad y por entidad federativa.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Indicadores de las empresas comerciales al por mayor

En julio de 2025, a tasa mensual y con datos desestacionalizados, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios (monto que se obtuvo por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios) de las empresas comerciales al por mayor incrementaron 3.0 por ciento. El personal ocupado total y las remuneraciones medias reales descendieron 0.2 por ciento.

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios cayeron 6.5 % y las remuneraciones medias reales, 0.1 por ciento. El personal ocupado total creció

0.7 por ciento.

En julio pasado y a tasa mensual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor ascendieron 0.1 por ciento. El personal ocupado total y las remuneraciones medias reales decrecieron 0.3 por ciento.

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios subieron 2.2 % y las remuneraciones medias reales, 6.8 por ciento. El personal ocupado total disminuyó 0.2 %