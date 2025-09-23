“El color perdido”, el primer trabajo de Almacén Barcelona para el Real Racing Club

Staff/RG

Junto a su agencia creativa, el Racing transformó su segunda equipación en un mensaje contra los incendios y en homenaje a sus héroes

El Real Racing Club de Santander, junto Almacén, agencia creativa independiente que recientemente abrió sede en Barcelona, desarrollaron una acción de alto impacto en la quinta jornada de La Liga Hypermotion, demostrando que el deporte puede ser un poderoso altavoz social. En lugar de vestir su tradicional equipación verde en los Campos de Sport de El Sardinero, el equipo saltó al campo con una camiseta cargada de simbolismo, con un diseño consumido por las llamas que recuerda cómo los incendios forestales devastan cada año los montes de España. El mensaje quedó reforzado con la frase: “Cuando el bosque arde, arde también una parte nuestra”.

“Es una idea que solo el Racing podía llevar a cabo, un club muy consciente de su responsabilidad social. Desde el primer momento se mostraron entusiasmados y no dudaron en hacer todo lo necesario para que saliera adelante, con un mensaje claro que esperamos ayude a generar conciencia sobre esta problemática”, comentan Pedro Andragnes y Emi Jabiu, directores generales creativos de Almacén Barcelona.

El gesto trascendió lo estético al poner en el centro a los verdaderos protagonistas de esta lucha: Chaori Campuzano, capataz de una brigada de bomberos forestales, y Marcos González, agente del medio natural en Cantabria, acompañaron al once titular en la foto oficial y realizaron el saque de honor. De esta manera, el Racing vinculó su imagen con quienes arriesgan su vida en cada temporada para defender los bosques.

La acción forma parte de Racing Sostenible, el programa de responsabilidad social corporativa que el Real Racing Club impulsa a través de su Fundación con el objetivo de consolidarse como referente en la defensa del medio ambiente y en la construcción de vínculos auténticos con la comunidad. La iniciativa combina gestos simbólicos y resultados concretos, como la venta solidaria de las camisetas utilizadas por los jugadores —agotadas en menos de dos minutos— cuyos fondos se destinaron a proyectos de reforestación en Cantabria.

“Los clubes tenemos una enorme responsabilidad a la hora de crear conciencia y el Racing asume ese compromiso en el ámbito social, no solo como embajador de Cantabria, sino como uno de los máximos exponentes de su comunidad. Estamos convencidos que la creatividad y la innovación son un motor diferencial, por eso nos embarcamos en este tipo de iniciativas con socios estratégicos como Almacén, que pueden ayudarnos en el camino de construir una marca única, líder en la responsabilidad social”, afirma Pablo Ruiz, Director de Marketing del Real Racing Club de Santander.

“Es muy especial que esta campaña sea parte de nuestros primeros pasos en España. Nos entusiasma colaborar con un club como el Racing y demostrar cómo la creatividad puede transformarse en un mensaje con impacto real, al mismo tiempo que seguimos construyendo proyectos relevantes para otros clientes en el mercado local”, concluyeron Andragnes y Jabiu.

Sobre Almacén

Almacén es una agencia de publicidad independiente, fundada hace más de 20 años en Argentina. Hoy cuenta con oficinas en Buenos Aires, México DF y Barcelona.

A lo largo de estos años ha sido reconocida como mejor agencia independiente de Latinoamérica, por Effie Index. Fue tres veces nominada como mejor agencia independiente de Argentina, en los premios Jerry Goldenberg.

Ganadora de Gran Effie Argentina, de Leones de oro, plata y bronce en Cannes Lions y de

Grand Prix en el Círculo de Creatividad Argentina.

Ficha Técnica

Cliente: Real Racing Club de Santander

Jefe de Prensa: Enrique Palacio

Comunicación: Roberto Gonzalez

Marketing: Pablo N. Ruiz

Audiovisual: Javier Lerena

Fotografía: Daniel Vallejo

Agencia: Almacén

Equipo Creativo:

Emi Jabiu

Pedro Andragnes

Santiago Ledesma

Damian Palopoli

Directora de cuentas: Patricia Duran

CEO: Daniel Onorato

País: España

Categoría: RSC