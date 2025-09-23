Derrumbe sepulta una telesecundaria en Chiapas

EXCELSIOR

Los alumnos de la telesecundaria 839 dejaron de acudir a recibir clases debido a que un derrumbe de piedra y lodo sepultó el plantel ubicado en el Ejido Costa Rica del municipio de Mapastepec, Chiapas.

Las lluvias provocadas por la tormenta tropical número 33 ocasionó severos daños en 32 municipios de 5 regiones de Chiapas.

Dejó daños en 11 puentes y en 26 tramos carreteros que se encuentran incomunicados.

El camino de Nueva Esperanza a al ejido Costa Rica y otras 3 comunidades más se encuentran incomunicadas a causa de derrumbes carreteros y sin energía eléctrica.

Además, perdieron los estanques de viveros de mojarras y no cuentan con agua entubada.

Seguirán lluvias en Chiapas

De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los próximos días se espera en Chiapas cielo nublado con lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm).

Las lluvias podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Así como viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Chiapas.