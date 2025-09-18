Inicia errático el proceso para nombrar titular en auditoría

“Rasuran” a profesionales de economía y la administración

Al establecer criterios, aparentemente sólo citan lo contable

Por Valentina Paz

Dirigir el proceso de auscultación para nombrar a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado exige toda la pericia y el conocimiento para transitar por la ruta sin sobresaltos. Sin duda, la Ley y su estricto cumplimiento deben ser la única manera de acceder al cargo.

En este sentido, respecto a la persona que aspire a ser titular de este órgano, el artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla es claro en los requisitos y criterios:

V. Contar al momento de su nombramiento con experiencia comprobable de, al menos, cinco años en actividades o funciones en materia de fiscalización, auditoría, responsabilidades, control interno, evaluación del desempeño u otros equivalentes.

VI. Poseer al día de su elección, título con antigüedad mínima de cinco años y cédula profesional como contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

Según lo consignan al menos tres medios de comunicación con fecha 15 y 16 de septiembre, el diputado Miguel Trujillo de Ita, presidente de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, dijo que la convocatoria para las personas interesadas, probablemente será emitida en octubre como lo anunció la legisladora Laura Artemisa, pero el hecho que encendió los focos amarillos es que, en su consideración, el próximo titular debe tener formación profesional en contaduría pública.

No sabemos a ciencia cierta si se trata de desconocimiento, posiblemente por omisiones de los redactores sin que este fuera el propósito, pero lo importante y urgente -como ya se dijo- es que la Ley prevalezca.

Incluso al defender su doctorado en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública, el gobernador Alejandro Armenta detalló que este sector de profesionales tiene conocimientos para aportar a la ciencia de la administración y que honrarán este quehacer en todas las áreas donde se desenvuelvan.

Sobra decirlo, hay profesionales en el área de la contaduría pública, economía, derecho y la administra en el pública. Se debe ponderar una sólida formación académica, intachable conducta, experiencia, conocimiento y esquematización de los temas.

Aportar a la ciencia de la administración, diría el gobernador Armenta.

Hay que añadir que el trabajo de la Auditoría, el gran trabajo y trascendencia de este órgano, debe tener una composición bastante amplia de quehaceres y no circunscribirse al área contable. Es claro que con el objetivo de inhibir corrupción, planear estratégicamente el desarrollo para que los recursos se apliquen correctamente se requiere una reingeniería, esquematizar, planear con una visión más amplia considerando la implementación de auditoría en gobierno y seguridad pública; vigilancia y anticorrupción; auditoría de bienestar social y obra pública (ecología); auditoría en administración pública, inteligencia financiera y proyectos especiales.

Puebla necesita un proceso absolutamente claro e incluyente, un trazo de largo alcance a la altura de las circunstancias…