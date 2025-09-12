Este domingo 14 de septiembre es el estreno de la cuarta temporada de “¿Tú crees?”

La exitosa teleserie de comedia producida por Jorge Ortiz de Pinedo y protagonizada por Ricardo Margaleff y Daniela Luján.

Al elenco base se le suman las actuaciones de la primera actriz Susana Alexander, Alejandro Suárez, entre otros.

Por Mino D’Blanc

Este domingo 14 de septiembre en la barra de las 19:30 horas por “las estrellas” es el estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie de comedia “¿Tú crees?”, protagonizada por Daniela Luján y Ricardo Margaleff y producida ejecutivamente por Jorge Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision.

Ahora “¿Tú crees?” regresa más recargada y con nuevas aventuras de Plutarco (Ricardo Margaleff) y Gaby (Daniela Luján), una joven pareja y muy torpe que labora en un almacén y quienes junto a sus compañeros de trabajo, constantemente se ven inmersos en divertidas complicaciones.

En esta temporada tendrán un nuevo jefe, nuevas reglas y el mismo desastre de siempre que se caracteriza por peleas entre ex, pijamadas, guerra de disfraces, más trabajo, más caos, cero descanso y mucha diversión.

“¿Tú crees?” cuenta con las actuaciones de Marialicia Delgado, Juan Carlos Casasola, Ingrid Martz, Luis Manuel Ávila, Lenny Zundel, Natalia Madera, Lalo Palacios, Melissa Hallivis, Tadeo Bonavides, Fernanda Rivas y Andrea Montalvo.

Además, al elenco base se le suma esta temporada la primerísima actriz Susana Alexander, Alejandro Suárez, Omar Germenos, Eugenia Cauduro, Carlos Speitzer, José Manuel Lechuga, David Villalpando, Marco Polo, Alejandro Herrera y Santa Claus.