Staff/RG
- El precio de la vivienda en México se incrementó 4% anual en agosto 2025
- En agosto de 2025, el precio nacional de vivienda alcanzó un promedio de $31,016 pesos por metro cuadrado, con un crecimiento mensual de 0.6%. Con ello, la variación anual fue de 4%.
- El análisis incluye datos de 15 entidades federativas, destacando la Ciudad de México como la entidad con el precio promedio más elevado ($57,223 pesos/m²). En contraste, Tamaulipas se mantiene con el menor precio ($18,066 pesos/m²).
- Respecto a la variación mensual, Sinaloa lideró con la tasa más elevada (2.1%), mientras que Nuevo León fue la entidad con el menor crecimiento (0.1%).
