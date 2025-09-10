Recetas tradicionales para fiestas patrias con bebidas vegetales

Staff/RG

Cada septiembre, la mesa mexicana se viste de tradición, en ella se pueden encontrar desde aguas frescas hasta los guisos que nos identifican como país. En ese escenario, la bebida vegetal Silk presenta una propuesta diferente, con una nueva fórmula que permite dar un toque innovador a las recetas de siempre sin perder su esencia.

La cocina mexicana es sinónimo de tradición, color y creatividad. Inspirado en ello, Silk comparte dos preparaciones que muestran cómo las bebidas vegetales pueden aportar texturas suaves y sabores que respetan la esencia de los platillos más queridos.

Una horchata para brindar por México

Entre las bebidas más representativas de la mesa mexicana se encuentra la horchata, refrescante y favorita de muchos. Con un giro vegetal, esta versión se prepara con Silk sabor Almendra, manteniendo la frescura característica, pero con una textura ligera y cremosa.

Ingredientes:

1 taza de arroz crudo (remojado previamente por 2 horas)

4 tazas de Silk sabor Almendra

1 rama de canela

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 cucharadita de vainilla

Preparación:

Licuar el arroz con Silk sabor Almendra hasta obtener una base tersa. Colar, endulzar al gusto y añadir canela y vainilla. Servir con hielo para acompañar la cena y los antojitos del 15 de septiembre.

Chiles en nogada con salsa de crema vegetal

En los platillos de temporada, pocos son tan emblemáticos como los chiles en nogada. Esta propuesta conserva el espíritu festivo del plato, pero sustituye la crema tradicional por una salsa con bebida vegetal, logrando una consistencia rica y delicada.

Ingredientes:

4 chiles poblanos asados y pelados

Relleno al gusto: hongos, nopales o soya guisada

Para la salsa:

1 taza de Silk sabor Almendra

½ taza de nuez de la india

1 ajo asado

Sal y pimienta

Preparación:

Rellenar los chiles con el guiso elegido. Licuar la Silk sabor Almendra con la nuez y el ajo hasta obtener una salsa suave, sazonar con sal y pimienta. Bañar los chiles con esta deliciosa mezcla y servir como plato principal de la noche mexicana.

Cada septiembre nos recuerda que la gastronomía mexicana no es estática, se reinventa y evoluciona con nuevas formas de comer y de vivir. Estas propuestas no buscan sustituir lo que conocemos, sino ampliar los sabores de la mesa.

En México la comida siempre ha sido motivo para juntarnos, brindar y celebrar. Darle un giro vegetal a las recetas es una manera de celebrar nuestra creatividad y abrir espacio a nuevas opciones de sabores. Porque si algo nos define como mexicanos es que sabemos hacer de cada receta un motivo de orgullo, encuentro y fiesta.