Mundial 2026 pone bajo la lupa la desigualdad en CDMX, ¿qué podemos hacer?

La Copa Mundial de la FIFA es más que fútbol: es una máquina económica que genera derrama en turismo, restaurantería y empleo.

No obstante, podría aumentar la brecha de la desigualdad si no se incluye a las comunidades locales.

Impact Hub CDMX junto a diversas organizaciones impulsan la iniciativa Ola México, la cual busca generar un impacto positivo durante y después del Mundial.

La Ciudad de México es una metrópolis vibrante, llena de historia, con una economía que nunca duerme. Sin embargo, debajo de esta energía se esconde una realidad preocupante: una brecha de desigualdad económica que no para de crecer y eventos como la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que promete grandes oportunidades, puede ser determinante para aumentar o reducir dicha brecha. A 500 días de la inauguración del mundial, esto detona la pregunta ¿cómo incluimos a más personas en la bonanza?

Según el World Inequality Report 2022, el 10% de los hogares más ricos ganan casi 30 veces más que el 10% más pobre. Los contrastes son evidentes: sitios como Polanco y Santa Fe brillan con lujo, mientras que alcaldías como Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa enfrentan los mayores índices de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En zonas marginadas, muchas familias sobreviven con menos de 5,000 pesos al mes de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este sentido, asistir a un partido del mundial es un sueño inalcanzable para la mayoría. Los boletos en mundiales anteriores oscilaron entre 1,900 y 20,500 pesos, según los canales oficiales de venta de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En palabras de Mario Romero, Managing Director de Impact Hub CDMX, “en la Ciudad de México, las desigualdades están tan marcadas que con cruzar una calle puedes vivir realidades completamente distintas”.

Inversión y contradicciones

Un ejemplo claro del impacto en la desigualdad, es la inversión destinada a la remodelación del Estadio Azteca, que será sede de cinco partidos del Mundial. Mientras que el presupuesto estimado para toda la alcaldía Coyoacán es de tres mil quinientos millones de pesos, el costo de la remodelación del Estadio Azteca será de 150 millones de USD -unos tres mil millones de pesos-, según medios nacionales.

Por un lado tendremos uno de los estadios más importantes, con remodelaciones de primer nivel, con acceso a tecnología y una experiencia inigualable, y cruzando la calle una zona con carencias sociales e infraestructura no adecuada. “Necesitamos reimaginar cómo usamos estos eventos para generar beneficios más equitativos para todos”, dice Romero.

Una Ola positiva

Ante este panorama, varias organizaciones se han unido para crear Ola México una iniciativa que busca generar un impacto positivo durante y después del evento: Promotora Social México, Educación Financiera Banamex, Fundación Coppel, la Embajada de Estados Unidos, Sistema B México, Impact Hub, son algunas que han decidido sumar esfuerzos para impulsar la distribución inclusiva de los beneficios.

Entre las acciones de Ola México se encuentra la de impulsar negocios locales, para aumentar sus capacidades y mejorar su competitividad para atender la demanda que tendrá el mercado del mundial. Con capacitaciones en digitalización, atención al cliente y creación de experiencias, se busca que puedan tener mayores oportunidades durante el evento.

También se fortalecerán empresas sociales, para crear una oferta de productos y servicios con impacto. Con ellos se quieren mejorar las cadenas de valor, considerando los impactos sociales o ambientales que tienen los productos y servicios que serán de gran demanda durante el mundial.

“Si realmente queremos que el Mundial sea un catalizador de equidad y prosperidad, debemos tomar decisiones deliberadas. Empresas, autoridades y sociedad civil deben unirse para asegurar que este evento no solo sea una buena experiencia para quien pueda asistir a los partidos, sino también que genere un legado positivo para todos. Tenemos la oportunidad de destacar en el escenario mundial y demostrar que el crecimiento económico puede ser inclusivo. Con la colaboración de todos, es posible reducir la brecha económica y garantizar que la vibrante energía de esta ciudad se convierta en oportunidades reales para todos sus habitantes”, concluye el Managing Director de Impact Hub CDMX.

Acerca de Impact Hub CDMX

Somos una plataforma global que apoya a emprendedores e innovadores que buscan impactar de manera positiva en la sociedad a través de sus proyectos e ideas. Gracias a una red global de personas, espacios, programas e infraestructura acompañamos a los emprendedores para fortalecer y escalar sus proyectos. Para más información visita el sitio https://mexicocity.impacthub.net/