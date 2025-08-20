Bitácora de futuro: El océano-mar, es una antología de vida

Autor Bayardo Quinto Núñez
La profundidad del océano
es una diversidad
de antologías mostrando
su rostro, cuerpo, ojos
sus encantos, artísticos,
miles tras miles
de melodías musicales,
ahí gobierna el silencio,
la paz, tranquilidad,
y la luz apenas te toca,
ahí nos convertimos en pez..
Los peces y/o animales
marinos tienen su propia habitad,
sus médicos o curanderos,
su propia medicina,
sus hospitales, casas,
amistades sus comidas,
sus propias leyes,
no tienen necesidad de nada,
y son su propia familia,
es un mundo que
este mundo desconoce,
tiene espíritu, alma
y cuerpo en Jesucristo
por la Creación, gracias a la
sanidad del alma,
espíritu, cuerpo, y vida eterna
habla, murmura y,
va dejando su vieja historia,
jamás envejece, ni muere,
es una larga e interminable
Novela, Pohesía, u cualquier
otra Arte Cultural;
se desnuda, demuestre
quien es, no es la máscara
de la muerte, es la vida
que no se le ha puesto
mente, e invita, abre sus puertas,
ventanas, pasillo como un hogar
íntimo para llenar
la vida que se inflama
como una atadura.
y se lanza como
un caballo de Troya
en acción y pensamiento.
El océano, mar
no es envidioso, egoísta,
todo lo favorece,
es más que una
virtud aunque sea
de noche o de día.
Es 1, 2, 3, 4, 5 estación infinita
a diferencia de acá,
¿de que le vale al hombre
grajear los tesoros del mundo
y perdiere su alma?
Es mejor tener
los pies, mente,
sentimiento, alma
del océano – mar porque
es un gigante con
huellas, y signo
de paz, no es intruso (a)
que desemboca como
un valiente que
vence al mejor.
Debería hacérsele reverencia
de hinojos y pedirle
perdón y disculpa
como signo de humildad…!!!
Micro Autobiografía de Bayardo Quinto Núñez: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Instructor Deportivo en la Disciplina de Baloncesto, Pintor, Escritor, Estudio Siempre Música, Artesano del Calzado. Nicaragüense ~Bayquinú~ ©Derechos Reservados©
