Bitácora de futuro: El océano-mar, es una antología de vida

Autor Bayardo Quinto Núñez

La profundidad del océano

es una diversidad

de antologías mostrando

su rostro, cuerpo, ojos

sus encantos, artísticos,

miles tras miles

de melodías musicales,

ahí gobierna el silencio,

la paz, tranquilidad,

y la luz apenas te toca,

ahí nos convertimos en pez..

Los peces y/o animales

marinos tienen su propia habitad,

sus médicos o curanderos,

su propia medicina,

sus hospitales, casas,

amistades sus comidas,

sus propias leyes,

no tienen necesidad de nada,

y son su propia familia,

es un mundo que

este mundo desconoce,

tiene espíritu, alma

y cuerpo en Jesucristo

por la Creación, gracias a la

sanidad del alma,

espíritu, cuerpo, y vida eterna

habla, murmura y,

va dejando su vieja historia,

jamás envejece, ni muere,

es una larga e interminable

Novela, Pohesía, u cualquier

otra Arte Cultural;

se desnuda, demuestre

quien es, no es la máscara

de la muerte, es la vida

que no se le ha puesto

mente, e invita, abre sus puertas,

ventanas, pasillo como un hogar

íntimo para llenar

la vida que se inflama

como una atadura.

y se lanza como

un caballo de Troya

en acción y pensamiento.

El océano, mar

no es envidioso, egoísta,

todo lo favorece,

es más que una

virtud aunque sea

de noche o de día.

Es 1, 2, 3, 4, 5 estación infinita

a diferencia de acá,

¿de que le vale al hombre

grajear los tesoros del mundo

y perdiere su alma?

Es mejor tener

los pies, mente,

sentimiento, alma

del océano – mar porque

es un gigante con

huellas, y signo

de paz, no es intruso (a)

que desemboca como

un valiente que

vence al mejor.

Debería hacérsele reverencia

de hinojos y pedirle

perdón y disculpa

como signo de humildad…!!!

Micro Autobiografía de Bayardo Quinto Núñez: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Instructor Deportivo en la Disciplina de Baloncesto, Pintor, Escritor, Estudio Siempre Música, Artesano del Calzado. Nicaragüense ~Bayquinú~ ©Derechos Reservados©