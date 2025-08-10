CDMX presentará ley del sistema público de cuidados, un paso histórico hacia la igualdad

Excelsior

El Gobierno de la Ciudad de México presentará este lunes la iniciativa de ley del sistema público de cuidados, informó su titular, Clara Brugada, durante su participación en la inauguración del Foro Ciudades Cuidadoras y Transformadoras.

El ordenamiento del sistema de cuidados debió presentarse desde el 31 de diciembre de 2023, luego de que quedó incluido como un derecho en la Constitución de la Ciudad de México, promulgada en 2017.

Brugada indicó que, cuando fue diputada constituyente, impulsó que en la carta magna capitalina se incluyera el derecho a los cuidados.

“Es la primera ciudad que logra tener como derecho constitucional el derecho a los cuidados, así que es una obligación. Bueno, yo fui diputada constituyente, estuvimos en este tema, y no puede ser que hoy que gobernamos nos volteemos; tenemos que hacerlo realidad. Quienes en su momento fuimos legisladoras y garantizamos este derecho, hoy que gobernamos, es el momento de hacerlo realidad”, expresó.

Brugada afirmó que no es suficiente que las mujeres lleguen al poder, sino que, al gobernar, logren cambios reales.

“No es sólo que lleguen mujeres al poder y entonces, por ese solo hecho, se garantice el avance de las mujeres. No. Se necesitan mujeres que, al gobernar, logren que esos cambios que han quedado detenidos o en sueños se conviertan en realidad”, dijo.

Durante la inauguración del foro, que antecede a la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la Ciudad de México fue reconocida por representantes de ONU Mujeres y la CEPAL por incluir en su Constitución el derecho a los cuidados.

El Gobierno de la Ciudad de México también fue reconocido por políticas públicas como las Utopías, que integran infraestructura del sistema público de cuidados, como lavanderías, comedores, casas de día, centros de cuidado infantil, entre otros.