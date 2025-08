Litigio por el nombre y derechos “Puebla”

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Un asunto que al parecer había quedado en el olvido con respecto a los derechos por el nombre del “Puebla FC” resultó estar más vivo que nunca y lo peor es que podría venir a complicar aún más la situación administrativa del ahora llamado “Club Puebla”.

Mire usted, que a mis manos llegó una información sobre un litigio que se desarrolla, no solo en nuestro país, sino que también en los Estados Unidos y en Canadá, y que refiere al uso de los derechos del y de los distintos adjetivos con los que se le conoce al equipo de la franja.

Resulta que Ricardo Henaine, en su carácter de tenedor y propietario legal de los siguientes nombres:

– PUEBLA FC

– PONTE LA DE LA FRANJA

– CAMOTEROS

Entre otras, como el escudo tradicional y algunos otros nombres y sobrenombres como se le conoce al equipo.

Según me enteré, en el 2018 y mediante la intervención de un intermediario, Henaine y Manuel Jiménez se reunieron en CDMX para tratar de llegar a un arreglo con respecto a los nombres antes mencionados.

Según me platican que, cuando Hemaine le puso precio a los nombres registrados en el IMPI, Jiménez lo amenazó diciéndole que el problema no iba a ser en contra de él, sino en contra de un personaje mayor y ahí se rompió cualquier posibilidad de arreglo.

De acuerdo a un ‘pitazo’ que me dieron sobre una resolución que estaría por salir en la unión americana, sería en contra del equipo de la franja.

Esto fue lo que encontré:

Estatus del litigio marca Puebla.

Ricardo Henaine sigue siendo titular de la marca “Puebla” en México en todas sus variantes, como resultado de mantener las marcas como garantía de pago desde su venta a Operadora Deportiva.

Los juicios seguidos para cancelar las marcas registradas fueron improcedentes. Henaine inició procedimientos de infracción ante el IMPI, declarándose la infracción en el año 2023.

Henaine también es propietario de la marca en EUA, donde sigue procedimientos en contra del uso no autorizado de la marca en ese país.

A la fecha, no existe otro titular de la marca que no sea Ricardo Henaine, por lo que cualquier uso no autorizado por el propietario de las marcas es ilegal y debe ser suspendido.

Hasta donde pude indagar, resulta que está por salir una resolución judicial en Estados Unidos, donde se imposibilatará la participación del equipo Puebla tanto en EUA como en Canadá, so pena de incluso detener a quien se ostente como representante legal del mismo.

Otro aspecto que debe preocupar a los actuales propietarios es, que en caso de una posible venta o la realización de una sociedad con una fibra u otro tipo de empresa, la actual demanda podría ser un impedimento para poder realizarla y más ahora que los equipo dicen que se están valuando arriba de los 150 millones de dólares.

Me explico de manera coloquial, de acuerdo a esta información que le estoy compartiendo, quien quiera comprar o asociarse al ahora llamado “Club Puebla” estaría comprando un problema, por lo que es urgente que alguien en TV Azteca, con tres centímetros de frente, llegue a un acuerdo con Henaine para, de verdad, evitar más problemas.

Pues en una de esas, hasta al representante legal de la escuadra lo podrían detener por uso indebido de marcas.

Quien lleve la negociación deberá ser alguien con verdadero poder de decisión y no un simple empleado que tenga que ir a preguntar.

Yo ya les avise y me lavo las manos.

LEAGUES CUP

Un ganado y un perdido al momento en EUA es el resultado de la participación ‘camotera’ (espero no me vayan a detener por usar un nombre que no le pertenece actualmente al Club Puebla) en la Leagues Cup.

En lo personal, me quedo con un buen sabor de boca por lo mostrado por el equipo de Guede, una propuesta fresca y dinámica que complica al más pintado.

Es cierto que se tienen limitaciones, pero eran más que previsibles, sin embargo, la selección de refuerzos por parte de Rafael ‘Chiquis’ García me parece adecuada, considerando las circunstancias que rodean a la escuadra.

Me mantengo en lo dicho, este Puebla tendrá una mucho mejor actuación con los jóvenes que con los jugadores veteranos que salieron del equipo.

El proceso, para mí, va viento en popa.

Vendrán tropiezos y algunas victorias, pero lo que se busca no es para la inmediatez, es para darle en el mediano plazo otra cara a lo que era este equipo de la franja.

Veremos en qué acaba la participación de la escuadra en la unión americana, pero como sea el resultado será considerado como positivo.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

Sígueme en redes:

X: @pepehanan

Instagram: @pepehanan

Tiktok: @pepehanan1

Facebook: pepehanan

YouTube: enlineadeportiva