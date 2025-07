The Best Sellers Choice 2025 rendirá homenaje a Gabriel García Márquez en Miami

Staff/RG

Oso Trava, ⁠Águeda López, Jorge Serratos, Erika de la Vega, Adriana Gallardo, Regina Carrot, ⁠Ismael Cala, ⁠Luz María Doria, María Ale Requena, Rashel Diaz y más de 20 autores best sellers entre los homenajeados.

El Nobel Gabriel García Márquez será homenajeado en la tercera versión de The Best Sellers Choice 2025, el jueves 14 de agosto en la ciudad de Miami.

El evento reconoce a los autores más vendidos en español, de acuerdo con las categorías de Amazon, así como a autores emergentes, entre los que figuran Oso Trava, Adriana Gallardo, Regina Carrot, ⁠Ismael Cala, ⁠Águeda López, Jorge Serratos, Erika de la Vega, ⁠Luz María Doria, María Ale Requena, Rashel Díaz, Yurisán Cordero, Belkis Carrillo, Yoel Sardiñas, Chef James, Ingrid Macher, Yaneli Sosa, Martha Calderón, ⁠Desiree Colomina, ⁠Lina Cáceres y Jenisbel Acevedo.

The Best Sellers Choice es considerado el evento literario de networking hispano más exclusivo de Estados Unidos, donde autores, marcas y apasionados de la escritura tienen la oportunidad de desarrollar vínculos afectivos y celebrar juntos la fuerza transformadora de la escritura hispana.

“Nos llena de mucho orgullo que la sucesión del Nobel Gabriel García Márquez, uno de los grandes maestros de la literatura hispana, haya concedido a The Best Sellers Choice rendirle este homenaje. Su legado sigue inspirando a millones de lectores y escritores alrededor del mundo. En esta ocasión, junto a las mariposas amarillas, traeremos una experiencia única a Miami, dedicada a celebrar el poder de la palabra escrita de autores bestsellers de Amazon y emergentes”, dijo Aleyso Bridger, creadora de The Best Sellers Choice.

A lo largo del evento, los autores participarán en cinco paneles exclusivos, moderados por líderes e influencers, donde tendrán la oportunidad de contar las historias que los llevaron a convertirse en best sellers, compartir sus inspiraciones y perspectivas únicas del mundo. Se espera que alrededor de 200 personas asistan al exclusivo evento, que se celebrará en The Gale Hotel, en el corazón de Miami, Florida.

“Nos honra que The Best Sellers Choice apoye la misión de la fundación Mujer Imagen. Este evento no solo celebra la literatura, también impulsa el emprendimiento y liderazgo de las mujeres”, dijo Ángela Calderón, directora ejecutiva de la Fundación Mujer Imagen.

El encuentro literario de networking fue creado por Bridger Communications, en asociación con Imagen Miami, en beneficio de la Fundación Mujer Imagen, y en colaboración de Dessire León, producido por USA Signature Events y comercializado por Aida Phillips PR.

Qué: Evento que reconoce a los autores #1 en ventas de libros en español de acuerdo a las categorías de Amazon

En beneficio: Fundación Mujer Imagen

Cuándo: 14 de agosto 2025

Dónde: The Gale Hotel, Miami- 159 NE 6th Street MIAMI, FL 33132

Tickets: https://www.eventbrite.com/e/thebestsellerschoice-2025-tickets-1364608122629?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

Acerca de Bridger Communications: https:// bridgerpr.com/

Imagen Miami: https://imagenmiami. com/

Fundación Mujer Imagen: https:// mujerimagenfoundation.org/

Contacto para entrevistas: Bridger Communications – Aleyso Bridger +1 (786) 488-5683/ aleyso@bcommideas.com