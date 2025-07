All-Voiced: una plataforma digital para transformar la evaluación clínica de la voz a escala global

Universitat Oberta de Catalunya

Con más de 600 usuarios de 30 países, All-Voiced se posiciona como una herramienta digital de referencia para la mejora de la evaluación vocal

Su creadora ha sido reconocida recientemente a escala internacional con el premio Hamdan de la Voice Foundation

Una sola voz puede decir muchas cosas, pero no siempre es fácil de evaluar. En el ámbito de la logopedia, valorar alteraciones de la voz con precisión sigue siendo un reto. Por este motivo, Neus Calaf, profesora colaboradora del grado de Logopedia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), ha creado All-Voiced, una plataforma digital diseñada para ofrecer soluciones innovadoras a retos clínicos globales. Combina tecnología y conocimiento para mejorar los procesos de evaluación vocal, facilitar la formación de los profesionales y contribuir activamente a la investigación en salud vocal. El proyecto ha recibido el premio del público y el premio de la Ramon Molinas Foundation al impacto social del SpinUOC 2025, el programa de emprendimiento de la universidad.

La idea de All-Voiced nació a raíz de la experiencia clínica de Calaf, que se encontraba a menudo con una dificultad persistente: las valoraciones auditivo-perceptivas de la voz —‍cómo suena y hasta qué punto está alterada— eran demasiado subjetivas. En consecuencia, a menudo no había consenso entre profesionales. “A pesar de tener escalas de evaluación, echaba de menos referentes claros, y esto me generaba mucha inseguridad como profesional”, explica.

El problema se repetía en las aulas, y también en investigación. “El CAPE-V, un instrumento que estandariza la evaluación logopédica de la voz, representó un gran avance respecto de escalas anteriores, pero seguíamos sin tener referentes que ayudaran a calibrar el oído de los clínicos”, explica. “En un intento de abordar esta carencia, busqué plataformas para hacer experimentos perceptivos, pero ninguna se ajustaba a lo que necesitaba”, recuerda. Fue entonces que decidió crear una ella misma: aprendió a programar desde cero, construyó el primer prototipo… y ya no se detuvo.

“All-Voiced da respuesta a distintas necesidades: digitaliza y estandariza la evaluación vocal, y evoluciona hacia un ecosistema integrado que reúna en un solo espacio diferentes herramientas clínicas y que permita simplificar todavía más el proceso”

Una herramienta versátil para la práctica y el conocimiento

Actualmente, All-Voiced es una aplicación web que permite hacer evaluaciones estandarizadas de la voz. Además, ofrece ejercicios de entrenamiento con retorno (feedback) inmediato —tanto individual como en sesiones colectivas para estudiantes—, recursos para la docencia y la investigación, e incluso juegos educativos. También construye una base de datos colaborativa de valoraciones anonimizadas de usuarios de todo el mundo. Los primeros resultados de este proyecto recibieron el Premio Hamdan de la Voice Foundation.

El proyecto nació como una herramienta para mejorar la evaluación perceptiva de la voz, y este aspecto sigue siendo, todavía hoy, uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, se encuentra en plena transición hacia una concepción más amplia e integradora de la evaluación vocal, que combinará otras dimensiones clínicas y tecnológicas, incluida la inteligencia artificial. Esta evolución busca ampliar el impacto de la plataforma tanto en el ámbito asistencial como en el de la investigación y la formación.

All-Voiced da respuesta a distintas necesidades: digitaliza y estandariza la evaluación vocal, y evoluciona hacia un ecosistema integrado que reúna en un solo espacio diferentes herramientas clínicas y que permita simplificar todavía más el proceso. Paralelamente, trabaja para incorporar referentes perceptivos compartidos y fomentar una práctica clínica más fundamentada en la evidencia. También resuelve carencias en la formación universitaria con recursos prácticos e interactivos, ofrece herramientas para el diseño y la ejecución de experimentos en entornos de investigación, y promueve una comunidad global que comparte conocimiento y consenso científico.

Todo ello se presenta en una interfaz intuitiva, accesible y adaptable a diferentes idiomas y contextos profesionales. El catalán es uno de los idiomas disponibles, fruto de la investigación que Calaf llevó a cabo en su tesis doctoral, centrada en la adaptación y la validación bilingüe (catalán/español) del protocolo CAPE-V. Este trabajo ha contribuido a situar el catalán dentro del mapa internacional de la investigación y la práctica logopédica.

Crecimiento global y estrategia de futuro

All-Voiced ya tiene más de 600 usuarios de 30 países diferentes, principalmente de los Estados Unidos, España y Canadá. Es utilizada por logopedas, docentes, investigadores y estudiantes de logopedia, tanto en el ámbito formativo como en investigación y práctica clínica. Actualmente, la plataforma funciona con un modelo de semipago (freemium): todos los recursos disponibles son gratuitos, pero ya se están desarrollando los primeros servicios prémium, dirigidos a profesionales que quieran optimizar el uso clínico de la plataforma.

Sobre esta base, el proyecto se encamina hacia una nueva etapa de crecimiento, que incluirá el despliegue de funcionalidades avanzadas y la apertura de la plataforma al ámbito institucional, con licencias colectivas para universidades, hospitales, clínicas y laboratorios de voz. Para conseguirlo, Calaf busca financiación que permita hacer crecer el equipo y garantizar una evolución tecnológica y organizativa sostenible.

Crear para transformar: el motor que sustenta All-Voiced

All-Voiced nace del conocimiento académico, pero también de una necesidad vital de crear. “Programar ha sido para mí como descubrir un poder mágico: de repente, podía hacer realidad todo lo que había imaginado para ayudar a logopedas y pacientes”, afirma Calaf. El proyecto, que empezó como una herramienta personal, se ha convertido en una iniciativa con impacto internacional y vocación transformadora. “El SpinUOC ha sido clave para dar estructura y enfoque a este crecimiento. Me he dado cuenta de que esto no es solamente una idea: es un proyecto con vida propia, con un gran potencial de transformación”, concluye la creadora de All-Voiced, que sigue trabajando para que su plataforma contribuya a una logopedia más precisa, abierta y conectada.

Este proyecto de investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género; 9, industria, innovación e infraestructura, y 10, reducción de las desigualdades.

