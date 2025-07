Con un buen historial crediticio, hay casa propia: como tu empleo puede acercarte a tener lo que deseas

Staff/RG

En México, millones de personas tienen trabajo, pero no tienen un crédito con el banco; sin un historial crediticio bueno, comprar casa es un lujo que muy pocos pueden darse, sin embargo, es posible.

En palabras de Noel Aguilera, Fundador y CEO de la empresa, tener finanzas sanas es posible con información; por ello, uno de los propósitos de la empresa es que más personas tengan y entiendan su historial crediticio.

Hoy por hoy, la plataforma ofrece a empresas y gobierno esta herramienta para facilitar a sus colaboradores y puedan mejorar su historial accediendo a créditos.

Para muchos, comprar una casa es una meta que parece cada vez más lejana. Las viviendas en zonas bien ubicadas tienen precios inalcanzables, mientras que las opciones más accesibles quedan lejos de la ciudad y carecen de transporte público y servicios básicos. Con todo ello, existe un problema que pesa aún más: el acceso restringido al crédito (incluyendo a INFONAVIT o ISSSTE), que limita las oportunidades y pone en riesgo el futuro de millones.

“En México, muchas personas trabajan duro todos los días, pero están fuera del sistema financiero o cargan con un historial crediticio deteriorado; eso les cierra la puerta para comprar una casa o un auto. No se trata solo de tener empleo, sino de crear las condiciones para que ese trabajo se convierta en un motor real de movilidad social”, señala Noel Aguilera, Fundador y CEO de ReGenera tu Buró, plataforma digital especializada en salud financiera que ayuda a las personas a consultar su buró de crédito, saber cómo limpiarlo y construir su historial crediticio.

Hoy en día, tener trabajo no es garantía para un crédito hipotecario. Datos de ReGenera tu buró reportan que solo 2 de cada 10 personas en México logran acceder a un crédito, y que 8 de cada diez solicitantes son rechazados.

Y esto no termina ahí. La exclusión financiera también puede afectar la salud y el bienestar de las personas. El 50% de los mexicanos vive bajo estrés financiero constante y el 34.9% sufre consecuencias físicas, de acuerdo con información proporcionada por la startup y la última Encuesta de Salud Financiera (ENSAFI) 2023 realizada por el INEGI. ¿El resultado? un equipo de trabajo integrado por personas con problemas financieros que no son productivos, no están enfocados y registran mayor rotación dentro de las empresas o colaboradores de gobierno.

Actualmente, las empresas y gobiernos están haciendo consciencia de que pueden hacer mucho más que solo pagar la quincena; pues ya están ofreciendo herramientas financieras, que no solo ayudan a mejorar la vida de su equipo, también logran equilibrio y estabilidad laboral.

Conocer, entender y mejorar el historial crediticio es tan importante como la seguridad social. Para quienes todos los días se levantan a trabajar, puede ser la diferencia entre solo soñar con tener una casa propia o dar ese primer gran paso.

“No solo abren la puerta para que sus colaboradores mejoren su movilidad o accedan a una vivienda digna, sino que también se garantiza una mejor calidad de vida; al mismo tiempo, están fortaleciendo su reputación como empleadores comprometidos hacia el bienestar, alineados con la responsabilidad social y sus objetivos internos”, explica el CEO y Fundador de ReGenera tu buró.

Según la plataforma, sectores de manufactura, logística, comercio, tecnología y gobierno que apoyan a sus empleados en este tema, ya ven a sus equipos menos estresados por sus finanzas, incluso, han podido mejorar su historial y ya gozan de un crédito.

“He visto que empresarios o líderes de recursos humanos y en general, de empresas, preocupados por la estabilidad financiera de sus colaboradores están haciendo la diferencia. Contáctanos para que tú o tu equipo gocen del beneficio.” concluye Noel Aguilera.

Sobre ReGenera tu Buró

ReGenera tu Buró es una plataforma digital especializada en salud financiera que ayuda a las personas a consultar su buró de crédito supervisada por CNBV y CONDUSEF, saber cómo limpiarlo o bien, construir su historial crediticio, mediante análisis con inteligencia artificial, recomendaciones personalizadas y acompañamiento honesto. Su objetivo es empoderar a colaboradores y servidores públicos para acceder a mejores oportunidades financieras, reducir el estrés económico y fortalecer su patrimonio. Implementado en organizaciones públicas y privadas, ReGenera tu Buró contribuye al bienestar integral del talento y a la productividad institucional. Más información en: https://regeneratuburo.com y https://superpromise.mx/