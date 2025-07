El clima sí importa: cómo las lluvias afectan la salud mental de los colaboradores

Staff/RG

El 68% de los mexicanos no realiza suficiente actividad física, cifra que se agrava durante la temporada de lluvias, afectando su salud mental y desempeño laboral.

Las empresas tienen la oportunidad de liderar una nueva cultura organizacional basada en prevención y salud mental.

Ciudad de México, julio de 2025. – En México, las lluvias intensas que se extienden hasta septiembre ya no solo representan un reto para la infraestructura urbana, también están impactando de forma silenciosa en la salud física y emocional de los colaboradores.

De acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2025 del INEGI, el 32.1 % de los adultos en México realiza actividad física en niveles insuficientes para obtener beneficios en su salud. Esta tendencia, que suele acentuarse en temporadas de lluvias, tiene efectos directos en la productividad, el estado de ánimo y el ausentismo en los centros de trabajo.

Este fenómeno estacional, aunque no es nuevo, sigue siendo ignorado por muchas organizaciones. “El clima no se puede controlar, pero la cultura laboral sí. Las empresas tienen el deber de proteger la salud de sus equipos, sobre todo cuando sabemos que las lluvias provocan una caída en el ejercicio, más estrés, problemas de sueño y un aumento en los casos de ansiedad”, explica Lina Vanegas, Head of Marketing de Betterfly México.

Ante este escenario, la estacionalidad debe dejar de ser un pretexto, lo que está en juego es más que la salud física, también se ven afectadas la motivación, el sentido de pertenencia y la retención de talento.

Prevención con impacto real

La estacionalidad no puede seguir siendo una excusa. Lo que está en juego va más allá de la salud física: también afecta la motivación, el sentido de pertenencia y la retención del talento. En un entorno donde los colaboradores demandan soluciones accesibles y personalizadas para cuidar su salud, las organizaciones deben responder con estrategias integrales, no fragmentadas.

Hoy la tecnología permite crear ecosistemas de bienestar que se adaptan al clima, pero también a los ritmos individuales. Betterfly, por ejemplo, integra en una sola plataforma seguros, telemedicina, orientación psicológica, nutrición, retos gamificados y recompensas que fomentan hábitos saludables, incluso en temporadas críticas. Esto no solo impacta la salud del colaborador, sino que también reduce costos administrativos y mejora la eficiencia operativa.

“No basta con ofrecer una póliza. Hay que acompañar a las personas en el día a día, con herramientas accesibles que fomenten buenos hábitos. Si el clima está fuera de nuestro control, hagamos todo lo posible para que la cultura organizacional sí lo esté”, afirma Lina Vanegas, Head of Marketing de Betterfly México.

Las lluvias no deberían marcar pausas en el cuidado personal, por el contrario, deben ser el punto de partida para que las empresas en México adopten una visión estratégica integral que contemple prevención, accesibilidad y continuidad, más allá del clima.

