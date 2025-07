Baja la venta de boletos Ricky Martin en Puebla

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Fans del boricua Puertorriqueño contactaron a este reportero por la desconfianza que ha generado el cambio de fecha del concierto del Ex Menudo el cual originalmente estaba programado para el 6 de junio en el Centro Expositor de la ciudad de Puebla y ahora se ha reprogramado para el 9 de agosto en el mismo lugar.

En un comunicado en conjunto donde aparecen los logotipos de la gira Ricky Martin Live 2025, Eticket y Gerardo Quiroz Producciones dice: “Reafirmamos que esta reprogramación no responde a decisiones del artista ni de su equipo de producción. Todos los asistentes pueden tener la certeza de que el espectáculo se llevará a cabo según la nueva programación, manteniendo los más altos estándares de calidad artística, producción y puesta en escena que distinguen a los shows de Ricky (…) a nivel mundial”.

El cambio de fecha, atribuido a «motivos logísticos ajenos al artista y su equipo», que no los cree ni un recién nacido, es tan simple, sencillo y llano, al igual que en todos los conciertos que emiten este tipo de comunicados donde tratan al publico como si fuéramos acéfalos. El motivo es uno y tiene por nombre; baja venta de boletos, así, sin ponerle ni quitarle y no hace falta ser un experto para saber que el augurio no es nada prometedor y difícilmente aumentara la venta de boletos, de hecho, si usted entra a la página ya empiezan con las ofertas del tres por dos y así seguirá si es que no ocurre algún fenómeno cataclismico que impida el show.

La otra parte del comunicado con fecha 13 de mayo dice que los pocos boletos vendidos son válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar algún trámite adicional. Básicamente es como si fueras a aun cajero automático y todavía tuvieras que agradecerle la atención de despacharte tu propio dinero, es lo mínimo que debe pasar yo pensaría.

A decir de los fans los costos están muy elevados ya que recordaban que la última ocasión en que el cantante estuvo en la Angelópolis en el teatro del pueblo de la feria en mayo de 2023 y el público bailo y canto por la cantidad de $70 pesos con los más altos estándares de calidad artística, producción y puesta en escena que distinguen a los shows de Ricky Martín.

Creo que el escenario es claro, los fans no quieren pagar esas cantidades por los boletos, consejo esperen a que salga el concierto en canal cinco o a que lo traiga la feria el próximo año.

Para Ricky que seguramente va a leer estas líneas, que ponga atención porque esto es una mala publicidad para otras fechas al interior de la república.

Finalmente diré que el concierto estaba programado para 10 mil personas y que la venta es muy poquita. ¿Lo sabrá?

CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN ESTÁ DE MANTELES LARGOS.

Cinépolis Distribución está de fiesta. En el año en que celebra una década de haber sido creada, decide apostar por lo mejor del cine nacional. La distribuidora llega a la 67ª edición de los Premios Ariel con 34 nominaciones, distribuidas en 19 de las 25 categorías del máximo reconocimiento del cine en México.

Con cinco películas en competencia — La Cocina, Sujo, Corina, Un actor malo y Casi el paraíso—, Cinépolis Distribución reafirma su compromiso con el cine mexicano y con las audiencias que creen en sus historias.

La ceremonia de premiación se celebrará el próximo sábado 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, y será el marco perfecto para reconocer a los talentos que hacen posible el cine que transforma, emociona y deja huella.

Una década impulsando al cine mexicano

En diez años de trayectoria, Cinépolis Distribución se ha convertido en una plataforma clave para proyectos que definen el presente y futuro del cine en México. Lo que comenzó como una apuesta valiente por las voces nacionales, hoy se confirma como una fuerza activa, diversa y comprometida con el talento nacional.

Y esta edición de los Ariel lo confirma:

La Cocina, de Alonso Ruizpalacios, lidera con 13 nominaciones, incluidas Mejor Película, Dirección, Guion Adaptado y Mejor Actor (Raúl Briones), además de una fuerte presencia en categorías técnicas y artísticas.

Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, le sigue con 10 nominaciones, destacando por su poderosa narrativa y la revelación de nuevos talentos como Alexis Varela y Jairo Hernández.

Corina, ópera prima de Urzula Barba Hopfner, brilla con 7 nominaciones, entre ellas Dirección, Guion Original y Mejor Actriz para Naian González Norvind.

Un actor malo, de Jorge Cuchí, compite por Mejor Película, la fuerza de la cinta recae en el trabajo actoral que fue reconocido con las nominaciones de Mejor Actor (Alfonso Dosal) y Mejor Actriz (Fiona Palomo).

Y Casi el paraíso celebra una nominación a Mejor Guion Adaptado, gracias al trabajo de Edgar San Juan, Juan Curi e Hipatia Agüero, inspirado en la novela de Luis Spota.

“Distribuir cine mexicano es una labor que exige compromiso, pasión y convicción. Cada historia implica un reto distinto, pero también una oportunidad invaluable de conectar con nuestro público y fortalecer la identidad cinematográfica del país. Estas 34 nominaciones al Ariel son un reconocimiento indirecto a ese esfuerzo colectivo y confirman que respaldar al cine nacional desde Cinépolis es, sin duda, un gran acierto.” Comenta Carlos Castillo, Cinépolis Distribución

Sigue de cerca la entrega de los 67° Premios Ariel este 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco y únete a este festejo del cine que nos representa.

GANA BOLETOS PARA EL ACUARIO MICHIN

¡Llegó el verano Michin y tengo 10 pases dobles para que vivas grandes aventuras! como brincolines, gotcha lazer, muros de escalar, puentes colgantes, pista de patinaje, granja interactiva, lanzamiento de hachas y mucho más.

Lo único que tienes que hacer para ganar es seguirme en Instagram @RayZubiri, mandarme tu nombre completo vía MD y decirme el nombre del medio donde leíste esta promoción y porque quieres ganar; te contestaré para confirmar que ganaste tu pase doble.

El acuario se ubica en el Sótano 2, Centro comercial Parque Puebla, Calzada Ignacio Zaragoza, Corredor industrial la Ciénega, Puebla.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

