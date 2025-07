Entrevista a la poeta Luisa Cámere Quiroz

Por Carlos Javier Jarquín

Hay personas en este mundo que, desde su nacimiento, comenzaron a brillar, especialmente si tuvieron la fortuna de crecer en un hogar donde la educación y el arte formaban parte de la vida cotidiana. En esta nota quiero compartir, en resumen, parte de la vida profesional y artística de una mujer que ha construido un legado del cual su familia y amistades se sienten orgullosas.

Estimado lector, permíteme presentarte a Luisa Cámere Quiroz nacida en Lima, Perú el 30 de enero de 1951. Es una destacada docente en los niveles de educación primaria e inicial, reconocida escritora y poeta, así como gestora cultural comprometida a nivel internacional. Además, es una apasionada experta en artes visuales y, en julio de 2024, obtuvo el título de Crítica Literaria otorgado por la Academia Peruana de la Lengua. Cámere ha participado como jurado en varios concursos literarios internacionales.

En relación con esta última disciplina, Luisa nos comparte la siguiente reflexión:

“Soy artista plástica de formación autodidacta, aunque no he realizado exposiciones formales. Mi arte se manifiesta en mi hogar, donde he creado un pequeño museo para mis hijos, con la intención de dejar un legado. He participado en concursos como Panorama Art, presentando algunas de mis obras. Para mí, el arte es una catarsis vital, un talento que considero heredado de mis ancestros italianos, pues tuve un tío, hermano de mi abuela, que fue pintor. A menudo me preguntan si he estudiado en alguna Escuela de Bellas Artes. Creo firmemente que para ser pintor no es imprescindible asistir a una academia formal, así como para ser poeta no es necesario ser literato o académico. Los talentos son innatos y se cultivan mediante la lectura y la práctica constante.”

Los padres de Luisa fueron Arnaldo Cámere Bavastrello (1907-1958) y Lilia Quiroz Miranda (1915-1999). Nuestra invitada tuvo la dicha de vivir sus primeros años en el campo, y aún recuerda esa etapa con nostalgia y aprecio:

Desde que nací viví en el campo,

un edén donde me llené de los aromas

de la naturaleza:

los viñedos, el olor a nata,

a estiércol, a toda clase de árboles,

frutos, vegetales

y uvas de todos los sabores.

Luisa Cámere es egresada del Instituto Nacional de Educación (INIDE) como profesora de Educación Primaria, su segunda especialidad fue de las artes visuales. Obtuvo su Bachillerato en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después de haber egresado de la Universidad decidió viajar a Estados Unidos y, en dicho país, continuó con su pasión por la educación. Cuenta con una credencial como Directora de Programas de Educación Inicial. Inició su carrera como maestra, directora y gerente de seis centros educativos en el Estado de California, en los condados de Orange, Ventura y San Luis Obispo.

La dedicación que Luisa ha demostrado a lo largo de su vida para promover una educación de calidad la hacen única en su gremio, ganándose el respeto y cariño de la comunidad internacional.

Como poeta, Luisa escribe sobre el amor, el desamor, la paz, el medio ambiente y, por supuesto, la vida misma. Su trabajo refleja un profundo humanismo. Además, es una destacada gestora cultural que ha sabido integrar la tecnología para difundir el trabajo de escritores, poetas y artistas en colaboración con personas de diversos países.

Luisa ha respondido amablemente estas preguntas que nos permiten conocerla en lo personal, profesional y artístico:

¿Cómo fueron sus primeros años de vida?

Mi vida transcurrió entre el campo y la ciudad. Asistí al colegio privado que fundó mi madre, donde éramos quince niños: ocho hijos de mi madre y siete de su hermana, a quienes ella cuidó tras la muerte de nuestros padres (mi padre y mi tío). Vivíamos juntos en la misma casa, que era también la chacra. Solo las mayores pudieron estudiar en colegios privados; las menores, como yo, terminamos nuestra educación en el colegio de mi madre, que funcionó en la que era su casa, el Centro Educativo se llamó CCI en Villa María Rimac, que era muy exigente, y en donde nos enseñó de todo: educación, lectura de enciclopedias, música, baile y todas las artes.

¿Cuál es tu expresión artística preferida?

Reconozco el valor intrínseco de la cultura poética y literaria; para mí, es la piedra angular de mi identidad y de mis relaciones con los demás. A través de la gestión cultural, he aprendido a valorar la creatividad, preservar el patrimonio y acoger perspectivas diversas, algo fundamental en nuestro mundo interconectado.

¿Qué te inspira a ser gestora y promotora cultural?

Creo que sin la cultura poética y literaria no podría vivir bien ni conmigo misma ni con los demás. Son mi pasión y un bálsamo terapéutico. Difundir la belleza de las emociones poéticas me llena, porque con el paso del tiempo he entendido que todos estamos moldeados por la inspiración mutua que impulsa el arte. Cuando se comparte, el arte eleva las almas. Está en todo, y reconocer y comprender las perspectivas multiculturales es vital en este mundo globalizado.

¿Cómo puedes describir tu trayectoria?

Mi trayectoria es un tapiz tejido con hilos de educación, gestión cultural y literatura, que han dado forma a mi visión de la vida y el arte. Desde mis primeros días, rodeada por el abrazo enriquecedor de la educación y la cultura, gracias a la escuela privada que dirigía mi madre, absorbí la esencia de la creatividad. Inspirada en la poesía, la danza, la música y la pintura, perfeccioné mi pensamiento crítico y abracé mi camino creativo.

¿Qué te ha enseñado la gestión cultural?

Soy un reflejo del papel de mi madre como maestra y gestora cultural. Ella promovió la cultura y las artes desde siempre, ofreciendo un entorno rico no solo en conocimiento educativo, sino también en expresión artística inmersa en todas las materias. Libé, como una abeja, el néctar del arte en sus múltiples formas: poesía, danza, música, pintura y más.

Desde esa experiencia, creo que sin la cultura poética y literaria no podría vivir en armonía conmigo misma ni con los demás. La gestión cultural me enseñó a valorar la creatividad y a fomentar la comprensión de que las perspectivas multiculturales son vitales en nuestro mundo globalizado. Hoy mi cosmovisión es más profunda, enfática y abierta a una visión multicultural que enriquece los valores de la literatura, unida por un coro de voces universales.

¿Cómo describes la importancia de la diversidad cultural y su papel en la gestión cultural global que actualmente desempeñas?

Mi eterna gratitud a esta sinergia ya que somos pequeños hilos hilvanados de multiples colores, tradiciones y culturas formando un bello tapestry de amor y pasión por la cultura tejiendo juntos una manta policromado, una polifonia de voces que resuenan a través de los siglos convirtiéndonos en Custodios de nuestro orbe con el poder y pasión de la palabra con valores humanitarios y, con una mirada holística donde el amor y el cuidado de nuestro planeta es una de mis mayores preocupaciones y devoción. Con esta visión es que me desarrollo en mi gestión cultural en un mundo globalizado desempeñándome como Presidenta de CIESART en a Estados Unidos, Presidenta Global, Lily Baylon. Así como Presidenta Global Internacional del Círculo de Embajadores Culturales bajo el spectrum del Alma Mater del CCI Utopía Poética Universal que Preside Manuel Equihua Estrella y como Coordinadora desde Perú al mundo a través del Panorama Internacional de las Artes y Literatura 2024-2025. Writers Capital Foundation con Preeth Padmanaham e Irene Doura Kavadia y Elisa Mascia.

¿Qué papel ha tenido Elisa Mascia como gestora cultural en motivarte a incursionar en el ambiente internacional y en la participación en revistas importantes de muchos países?

Elisa Mascia es mi modelo y mi mentora, su sensibilidad no tiene límites para promover la cultura las artes y la literatura de muchas maneras. Ella que es la que me incursionó estar en la palestra mundial invitándome a participar en Panorama Internacional Festival 2024-15 en Writers Capital Foundation. También fui junto con Margarita Salirrosas las primeras entrevistadas en su Programa Bilingüe Italiano -Español “En busca de la Verdadera Belleza del Alma”. A través de sus invitaciones me inmerso en las Revistas Alessandria Today, OPA, Prodigy, Azahar, Humanity Magazine y más.

Libros y antologías:

Mujer de Roble libro de narrativa (2009)

Co-autora de los libros “Renacer” y “Remar”, del CIAM de La Molina. (2020).

Poemarios

Mutilada de mil maneras (Amazon, 2021)

Cargaditos de Amor en coautoríacon Margarita Salirrosas Sánchez (Editorial, ARTEIDEA, 2023)

Luisa ha sido merecedora de numerosos premios, reconocimientos a nivel internacional y también es miembro de importantes organizaciones .

Premios

Estrella del Sur de Uruguay al mundo (2023)

Medalla Vargas Llosa AEADO 2023

The Best Coordinator, Panorama 2024 by Writes Capital Foundation

The Golden Book 2024 por Cargaditos de amor / Writer Capital Edition.

Premio La Pluma de Oro por ALFA Monsefu , Perú junio 2024

Premio Cristal 2024

Premio Internacional William Shakespeare, en la categoría Altruismo (España, Perú, Suiza).

Premio Internacional Literario “Patricio Vivanco Williams” CIESART 2024.

Reconocimientos

Doctor Honoris Causa por CIESART, otorgado en el Palacio de Medinaceli, Soria, España.

Premio Palma del Mar a la Gestora Cultural, CIESART, París, Francia.

Membresía

Miembro del PEN Internacional del Perú.

Cámara Internacional de Actores y Escritores.

International Ambassador of the International Forum for Creativity and Humanity The Kingdom of Morocco by Dr. Aziz Mountassir

Sociedad Peruana de Poetas, Presidenta: Martha Crosby Crosby,

Enlazando Caminos, Presidente: Dr. Marco Martos Carrera.

Ventana Abierta, Presidenta: Eliana Vásquez Colichón

Comunidad Mailen Literario, Fundadora: Palmira Ramos Cruz

Programa de Jóvenes Latinoamericanos, Presidente: Dante Martín Pérez Garay.

Queridos lectores, con mucho gusto les comparto un hermoso poema recitado por la poeta Luisa Cámere. En este video podrán disfrutar de su voz y sensibilidad, que nos transportan a través de versos llenos de fuerza y ternura. Los invito a escuchar y ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/NC1eCfBII50?si=K83fjHxuX49X3J8M

El entrevistador es escritor, poeta y columnista nicaragüense.

Contacto: carlosjavierjarquin2690@yahoo.es