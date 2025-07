Lilia Cedillo: Pieza ANGULAR de la gobernabilidad en Puebla y el país

DEBATE

Siempre se ha dicho –con razón- que la BUAP es un muy importante factor de gobernabilidad en el estado.

También es cierto que la administración central de la máxima casa de estudios de la entidad enfrentó una gran crisis hace algunos meses, cuando grupos internos y externos frenaron las clases presenciales e, incluso, pusieron en riesgo el proceso de admisión 2025: Video: 2 de abril, regreso a clases presenciales en la BUAP

Pero, como dice el viejo y conocido refrán, “lo que no mata fortalece” y la rectora Lilia Cedillo Ramírez enfrentó y superó la crisis, atendió las causas LEGÍTIMAS de las protestas y hoy no solamente su reelección se vislumbra como natural, necesaria y lógica, sino que – a 3 meses del proceso sucesorio – la realidad es que no aparecen personajes o grupos capaces de competirle.

Después del movimiento, Cedillo Ramírez hizo algunos movimientos en su equipo de trabajo y mantiene una supervisión permanente de las demandas de los inconformes, su cumplimiento y si –como todo apunta – es reelecta no pueden descartarse que su segundo período genere cambios, ya que ella, los universitarios y la situación de la BUAP es diferente hoy a la que era en 2021: Califica Consejo Universitario como válido y legítimo nombramiento de Lilia Cedillo Ramírez como rectora electa para el periodo 2021-2025

CONVULSO PANORAMA NACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA

No, la rectora y sus colaboradores cercanos no deberían confiarse ni aligerar el paso, sino mantener el ritmo de trabajo, la cercanía con la comunidad universitaria y fortalecer los puentes de trabajo y comunicación con los gobiernos federal, estatal y municipales, como sucedió con la Universiada nacional 2025, presentada tanto por la propia Lilia Cedillo como por Alejandro Armenta: BUAP, sede de la Universiada Nacional 2025

En agosto se emitirá la convocatoria para la elección rectoral, que se llevará a cabo alrededor del 23 de septiembre. Ese mismo mes, entre el 21 y 25, Lilia Cedillo podría rendir el último informe de su actual gestión, para que el 4 de octubre comience su segundo período y -como ya se señaló- hasta ahora no se vislumbran personas o grupos, con la fuera suficiente, para ser competitivos ante ella.

Tal vez suene exagerado enfatizar que Lilia Cedillo y la BUAP son factores de estabilidad en el país, pero es la realidad ante el contexto NACIONAL convulso y complejo en varias instituciones de educación superior pública del país, como la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaem), que detuvo actividades presenciales desde hace algún tiempo y, en este momento, está en proceso de reformar sus estatutos: Amplían periodo de consulta a la Reforma al Estatuto Universitario

Desde abril, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) vive conflictos internos, paros que han detenido las actividades académicas y cuestionamientos ante la sucesión rectoral: UAM Iztapalapa entra en paro; estudiantes se suman a las demandas del campus Azcapotzalco

TAMBIÉN NAYARIT, VERACRUZ, OAXACA, SINALOA

En agosto del año pasado trascendieron los problemas económicos y políticos de la Universidad Autónoma de Nayarit, que siguen sin resolverse del todo, ya que se conoció que la institución tiene una deuda de 6 mil millones de pesos y en enero del 2025 los trabajadores entraron en paro por falta de pagos, mientras el gobierno estatal se niega a apoyarla: Nayarit: Por falta de pago se van a paro trabajadores de la UAN

Carecemos de recursos para darle a la UAN, sentencia gobernador

Otra institución de educación superior pública (IESP) con conflictos es la Universidad Veracruzana, cuyo proceso electoral transcurre en un contexto de acusaciones serias Martín Aguilar, el actual rector: Exrectores de UV llaman a consejeros a desconocer prórroga de Martín Aguilar

Con una larga historia de inestabilidad y disputas, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) amaneció el lunes 30 de junio con sus instalaciones tomadas tras la protesta de sindicalizados contra el rector Cristian Eder Carreño[L1] : Amanecen tomadas las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UABJO

BUAP, LA UNIVERSIDAD DE TODOS LOS POBLANOS

Uno de los estados del país con más problemas de violencia es Sinaloa y, como era de esperarse, esto también ha dañado a la UAS, donde se han cancelado clases presenciales por los asesinatos, que –inclusive- en ocasiones alcanzan a la institución: En medio del pánico, así huyeron y se refugiaron estudiantes de una balacera desatada en Culiacán (VIDEOS)

Además, la UAS está inmersa en una elección por la rectoría y, como es natural, los candidatos se lanzan señalamientos y denuncias propias de campaña, pero que en nada contribuyen a la tranquilidad de los propios universitarios : Usan a estudiantes de la UAS en campaña para la reelección de Jesús Madueña

Este contexto NACIONAL confirma que la gobernabilidad y estabilidad en la BUAP son hoy –mucho más que ocasiones anteriores – de enorme trascendencia en México. Y Lilia Cedillo ha demostrado con hechos su capacidad de atender las necesidades, demandas de los universitarios y contribuir al crecimiento del estado.