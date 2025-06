56 años de El Tri Pionero de la libertad de expresión y del Rocanrol Mexicano

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Pionero de la libertad de expresión y creador del rocanrol original en español hecho en México. ¿Quién no ha escuchado a El Tri?

La historia inicio así…

Alex Lora, pionero de la libertad de expresión en México, inicia su carrera con Three Souls in My Mind en el 68 justo cuando da inicio la despiadada represión hacia los jóvenes en nuestro país.

En 1971 se presenta con su Banda en el magno Festival de Avándaro ante una multitud inesperada para las autoridades quienes condenan a la juventud y al rocanrol a una represión total.

En sus inicios las composiciones de Lora eran solamente en Inglés, pero fue en su tercer álbum cuando comenzó a componer en español para que la gente pudiera entender el mensaje de sus rolas en su propio idioma. El contenido de sus letras tomo un tono de denuncia llegando a convertirse en la máxima expresión de la gente joven, en la bandera del rocanrol mexicano y sin proponérselo, en la voz del Pueblo.

En 1984 su Banda dejó de llamarse Three Souls in My Mind y se convirtió en simplemente El Tri pues era así como todos sus Fans le llamaban al grupo. En 1986 es invitado por Miguel Ríos y el Municipio de la Ciudad de Madrid a participar en el Primer encuentro de rock Iberoamericano representando a México en los festejos de los 500 años del descubrimiento de América. Fue en el mismo año cuando por primera vez El Tri pisa tierras peruanas contratado por una estación de radio llamada Estudió 92 ya que su tema El Vicioso del Rocanrol había escalado el rating de la radio quedando arriba del primer lugar a lo que ellos llaman la Mejor, mejor.

La visita de El Tri al Perú fue todo un éxito ya que fueron 3 presentaciones en la Plaza de Toros Acho con un lleno total los tres días.

Es así como Alex Lora comenzó a dejar huella en ese país, recorriendo de arriba a abajo por más de 30 años, recibiendo reconocimientos y entre ellos, el haber sido invitado como entrenador en La Voz Perú 2016 llevando al triunfo a su equipo.

Uno de sus mayores logros en el Perú, ha sido llevar a la escena su proyecto El Tri Sinfónico, concierto que se realizó el 4 de septiembre del 2016 acompañado por la orquesta Sinfónica Juvenil de Lima en el marco del Festival Viva México en Perú. Cabe mencionar que dicho concierto fue grabado y fue lanzado en DVD formando parte de la Caja de 50 años de Alex Lora.

Los festejos por 50 años, dieron principio en el 2018 con un reconocimiento por el Club de Fans Esclavos del Rocanrol de toda la república que se dieron cita en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos con el motivo de su 5to Aniversario y para hacer entrega Alex Lora en una escultura con su rostro tallado en madera como una muestra a la pasión que le profesar y con un homenaje a su ídolo.

Seguido en el mes de abril, en el marco del 55 Aniversario de la fundación del Municipio de Nezahualcóyotl, inaugura la escultura al Rock como un homenaje a su trayectoria, en el nuevo corredor cultural de Ciudad Neza ubicado en avenida Pantitlán. El 28 de abril, en Puebla, la tierra que lo vio nacer, en el Instituto Empresarial Hispanoamericano, da el nombre de Alex Lora al Auditorio de sus Instalaciones. El 4 de mayo, es galardonado con el Zaragoza Awards por “La Unión de los Poblanos en el Exterior quienes otorga este reconocimiento, a personas que han podido romper fronteras, como es el caso de llegar a Estados Unidos y que con su trabajo hacen el bien por su entorno, así como a quienes han apoyado la lucha a favor de los migrantes y tras una lucha de casi 20 años, el comité Ciudadano Promotor de Artistas encabezado por Mino d’Blanc, financiaron y lograron inmortalizarlo con una estatua creada a su tamaño original, por el escultor Alejandro Rivera Vilchis y fue develada por el mismo Alex Lora en el Barrio de Analco, el cual se convirtió ya, en el Corredor del Artista Poblano.

El 16 de junio, con un concierto bajo la tierra, El Tri y un grupo de 50 fans, realizan y un sueño jamás soñado. En el mes de marzo, se lanzó una convocatoria a través de las redes sociales para aquellos fans más aferrados a participar en un concurso donde tendrían que demostrar en un video con duración de 2 min, el porqué son verdaderos fans de la banda con fecha límite de entrega, el 30 de abril y con un premio de viajar con todos los gastos pagados un fin de semana, para asistir al concierto que daría Lora en una Cueva ubicada en Rio Secreto, reserva natural en la Riviera Maya, donde solamente 10 Fans fueron los ganadores y 40 más asistieron por sus propios medios, esto fue toda una mística e inolvidable experiencia.

National Geographic eligió a Lora como uno de los máximos talentos de Latinoamérica. Nat Geo, lo acompañó a muchas de sus actividades tales como el proyecto de las guitarras pintadas por internos de los penales de esta ciudad, estos fueron momentos muy emotivos donde Alex visita a los artistas en su taller para que le fueran mostrados sus trabajos, ya que el tema a realizar fue plasmar en cada guitarra parte de la historia de las rolas de sus 50 años. Para la realización de este proyecto, se les proporcionó a los artistas las guitarras en su color natural, la pintura y todo el material requerido, así como también se les otorgó el pago correspondiente. El mismo día en la visita al Reclusorio oriente, al calor de un palomazo que Alex Lora se aventó con una banda de rock del reclusorio, fue lanzada una convocatoria a todos los penales invitando a los internos a participar en un concurso de pintura con el tema " Alex Lora 50 Años Rocanroleando El Hombre y El Artista, la idea fue hacerlos partícipes de este gran festejo ya que muchos de los internos son seguidores de la música de Lora y poseen mucho talento, involucrarnos a participar, es darles momentos de libertad. Todos estos trabajos fueron exhibidos por único día en el museo de la ciudad de México el 21 de septiembre y ahora se encuentran en la estación del metro Chabacano, también en exhibición.

El 1o de octubre, fue develado el mural dedicado a la trayectoria de los 50 Años de Alex Lora, ubicado en el centro de la Ciudad de México frente a la plaza Tlaxcoaque, siendo este el máximo reconocimiento para su carrera ya que este mural completa el proyecto de gobierno de los 10 lienzos para Hermosear y Mejorar la Imagen de la Ciudad de México.

Para continuar dejando plasmada esta historia, se lanzó al mercado, el Box Set de Alex lora 50 Años Medio Siglo Rocanroleando en edición limitada de 1000 piezas, el cual contiene 4 CD’s con temas que abarcan parte de su trayectoria musical grabadas en nuevas versiones, así como también incluye el DVD del concierto sinfónico realizado en Lima Perú con 16 temas acompañado de la orquesta sinfónica nacional juvenil de Lima Perú.

El 13 de octubre Alex Lora celebró 50 Años de trayectoria con un majestuoso concierto Sold Out en el Palacio de los Deportes con invitados especiales y amigos que lo acompañaron en escena tales como; el Mtro. Armando Manzanero, Andrés Calamaro, Javier Batiz, Toño Lira, el grupo de Ska La Tremenda Corte, el rapero C-Kan, Panteón Rococó, La orquesta Sinfónica Nacional La Esperanza Azteca, la Auténtica Santanera de Gildardo Zarate, entre otros.

El 27 de octubre celebró en la Arena Monterrey Medio Siglo Rocanroleando a lo regio acompañado de: El Gran Silencio, La Leyenda, Pato Machete, Chetes, Morenito de fuego, La orquesta Sinfónica Nacional La Esperanza Azteca y José Luis Zagar la garantía del buen humor.

Cerrando la gira del medio siglo rocanroleando con la banda trisolera de Guadalajara en el auditorio Telmex con grandes invitados como José Fors de Cuca también que cantó con Alex Lora “Mente rockera”. La velada también tenía en la lista las apariciones de Yogmans, Cirilo, C-Kan y Cala de Rostros Ocultos, entre otros grandes amigos.

Alex Lora sigue celebrando 50 años de rock y como lo prometió El Tri estará en todos lados en donde los lleve este festejo y así es como fuentes argentinas anuncian el 28 de Junio como única fecha en donde la banda mexicana se presentaron para celebrar este aniversario ahora en Sudamérica.

El viaje será para presentar el espectáculo de 50 años primero en Colombia para después volar a Argentina, en donde existe mucha hermandad entre varios grupos que toman al Tri como una referencia del rock subterráneo de la américa latina, además de que la figura de Alex Lora ya es icónica y la presentación por sus 50 años será una oportunidad para reencontrarse con varios de los seguidores argentinos pero sobre todo con músicos de la escena con los que han compartido por varios años como La Renga, La naranja, Andrés Calamaro entre muchos otros.

El Tri Sinfónico nació en su 30 aniversario, y a lo largo del tiempo Alex Lora y su banda han sido acompañados por las principales orquestas de toda la república mexicana, así como en el Perú y en los Estados Unidos.

Después de más de un año recorriendo la República Mexicana con su gira Y Todo Por El Rocanrol, que culminó con un gran cierre en el Estadio GNP Seguros, El Tri regresa a la Ciudad de México los días 12 y 13 de octubre en el Auditorio Nacional, acompañado de la orquesta “Esperanza Azteca”, bajo la batuta del Mtro. Julio Saldaña el cual seguramente será un éxito rotundo.

Hoy en día Alex Lora, Chela Lora, Rafael Salgado “El Wea”, Lalo Chico, Oscar Zárate, Charlie Valerio, Alejandro Álvarez, Lalo Toral, Felipe Chacón, Antonio Alba “El Danzante”, son un referente a nivel nacional e internacional.

¡Que Viva Rocanrol!!!

¡Que Viva El Tri!!!

¡Escúchenme! de lunes a viernes en el programa donde hacemos entretenimiento educativo y siempre aprendemos algo nuevo De Todo Un Poco con seguro servidor de 10 a 11 de la mañana en Radio BUAP 96.9 FM.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

Contacto: rayzubiri@yahoo.com.mx Redes Sociales: @RayZubiri

Si usted es un medio de comunicación y se pregunta si puede publicar esta columna en su medio, ¡la respuesta es sí! Solo asegúrese de dar el crédito adecuado a www.revistapuebla.com y al autor.