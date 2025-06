Casi 40 mil mexicanos deportados por Trump hasta el 15 de este mes: Eduardo Castillo

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Un mes después de tomar protesta como presidente de la comisión de Migración de la Cámara de Diputados, el 19 de noviembre del año pasado, Eduardo Castillo López advirtió que era urgente modificar la ley y política migratorias de México, principalmente después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos.

Casi 7 meses después, ya con Trump en la Casa Blanca, decidido a acabar con el mundo a la mayor brevedad posible, cada día queda más claro que el diputado federal de la 4T tuvo razón, porque entre el 20 de enero y el 15 de junio de este año han sido deportados alrededor de 37 mil 471 mexicanos y 5 mil 511 de otras nacionalidades: México debe reformar su ley y política migratoria: Eduardo Castillo López

Además, según datos de la comisión de Migración de la cámara baja, se calcula que hay 25 mil migrantes centroamericanos varados en Tapachula en espera de permisos o citas. Además, en 2024, México recibió 140 mil solicitudes de asilo, que lo ponen como uno de los principales países de refugio en América latina.

De acuerdo a datos de Castillo López, además de actualizar la ley Migratoria, que no ha cambiado en 20 años y no responde a la realidad internacional vigente, los mexicanos debemos voltear a ambas fronteras, no solamente a la de Estados Unidos, sino también a la de Centroamérica, porque ambas enfrentan retos, como los procesos complicados de regularización, explotación laboral y alta informalidad, etc.

En entrevista hace algunos días, el diputado abundó que se calcula que 2 millones y medio de poblanos están en EUA, donde actualmente ya hay migrantes de todo el estado, incluida Puebla capital. Nuestra entidad es una de las principales del país en esta situación, aunque la primera es Zacatecas: Impiden entrada de ICE al Dodger Stadium

FALLIDA PROTESTA FAMILIAR DE LOS LUNA PORQUILLO EN SAN PEDRO CHOLULA

Al parecer, la familia Luna Porquillo planea ingresar al negocio de la talachería, como lo demostró este domingo, durante una protesta que derivó en que los hermanos Roxana, Vladimir y Alejandra fueron al zócalo de San Pedro Cholula a tirar llantas en lo que ellos calificaron como una “protesta” ante la cantidad de baches, pero que solamente probó su propia falta de convocatoria.

La historia no tiene pierde: La ex candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la presidencia de San Pedro Cholula anunció una presunta “manifestación ciudadana” contra los baches, pero la gente le desairó y solamente asistieron sus familiares cercanos y aliados políticos. Así que, para llamar la atención, Roxana Luna y parientes dejaron llantas en el Centro Histórico de este Pueblo Mágico, pese a que esto implicó ENSUCIARLO, como lo constataron las sorprendidas y enojadas personas que lo vieron.

Claro que como opositora Luna Porquillo tiene derecho a manifestarse y exigir servicios, pero lo de esta mañana fue un autogol, porque la supuesta “manifestación ciudadana” careció –precisamente – de ciudadanía. Apenas acudieron sus hermanos Vladimir, Alejandra y la sobrina Zayetsi Montes, hija de Alejandra y ex representante del PRD ante el Comité Electoral Municipal.

También participaron Benjamín Rubí Meléndez, presidente del PRI en la ciudad y Marisol Meneses, ex aspirante a la presidencia auxiliar de Santiago Momoxpan; es decir, sus parientes y aliados políticos MÁS CERCANOS. Esto dejó en claro que ya no convencen ni con pancartas, ni teatro y que tampoco tienen capacidad REAL de convocatoria a la sociedad o de un acarreo medianamente respetable.