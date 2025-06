El célebre director de orquesta Benjamin Zander estará en Puebla

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Tuve el gusto de platicar con Benjamin Zander a quien recordamos por su participacion en las charlas TED Talks (Technology, Entertainment and Design) que tienen como objetivo promover “las ideas dignas de ser difundidas” su charla ha sido vista más de 30 millones de veces! entre YouTube y el sitio web de TED.

Con 86 años de edad, Benjamin es considerado en los últimos 50 años como un maestro, un intérprete que impulsa, que inspira al público, estudiantes, músicos profesionales, líderes empresariales, políticos y más.

Fundador en 2012 y líder de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston (BPYO), compuesta por 120 talentosos músicos de entre 12 y 21 años, se presentarán durante 16 días en distintos escenarios de la república mexicana en ciudades en la que ofrecerán; seis conciertos en León, Guanajuato; Boca del Río y Xalapa, Veracruz; Puebla y Ciudad de México.

“A todo el mundo le encanta la música clásica, sólo que algunas personas aún no la han descubierto”. — Benjamín Zander

Esa frase me gustó mucho, ya que Zander ha dedicado su carrera a la educación y divulgación de la música clásica como director de la Orquesta Filarmónica de Boston desde su fundación en 1978.

“La dirección se da con la cabeza, con el alma y con el corazón, y si no entienden de qué trata la música no podrán expresar físicamente lo que están tratando de dirigir.”

“Porque la enseñanza es un trabajo sagrado, de eso me he encargado toda mi vida, son 60 años enseñando y mi principal motivación es transmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones, ahora con mayor vigor e importancia, porque mi idea es ser un punto en su vida para que luego ellos se conviertan en personas que enseñen a futuro”.

Desde muy chavo la música lo acompaño a los 9 años ya componía y a los 12, estudiaba bajo la tutela de Benjamin Britten e Imogen Holst. A los 15 años dejó su hogar para estudiar durante cinco años con el gran chelista Gaspar Cassadó. Después de graduarse en la London University, se traslada a los Estados Unidos gracias a una beca Harkness y desde entonces vive en Boston.

Zander ha tocado como director invitado con orquestas de todo el mundo. Sus interpretaciones han inspirado a miles de músicos, renovado su idealismo y arrojado una luz fresca, perspicaz y, en ocasiones, provocadora, sobre la interpretación del repertorio sinfónico central de los siglos XIX y XX.

A lo largo de 25 años, Zander ha disfrutado de una relación única con la Orquesta Filarmónica, grabando una serie de sinfonías de Beethoven y Mahler. High Fidelity nombró la grabación de la 6.ª sinfonía de Mahler como «la mejor grabación clásica» de 2002; la 3.ª recibió el premio «Critic’s Choice» de la Asociación Alemana de Críticos Discográficos; las grabaciones de la 9.ª, la 2.ª y la 5.ª de Mahler fueron nominadas a los premios Grammy.

Durante su primera gira por México, la BPYO no sólo ofrecerá seis conciertos sino además realizará colaboraciones con orquestas y músicos locales de todo el país, reafirmando así que el objetivo principal de su visita consiste en ofrecer intercambios musicales.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston también realizará intercambios musicales y un concierto con músicos del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca de Puebla.

“Traemos una orquesta excepcional, con un nivel increíblemente alto, con la que venimos a dar una buena impresión y a inspirar a los jóvenes a practicar más, también inspiramos a coordinadores y a presidentes de distintas cosas a invertir más en sus programas de música, queremos que vean que sí es posible si se invierte. Por nuestra parte nosotros nos llevamos de los países, en este caso de México, el saber cómo se mueve la gente de este país, cómo hablan, cómo tocan cierto tipo de música, desde la popular; todo es un intercambio de cultura”.

En 2012, Zander fundó la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston (BPYO), que atrae a jóvenes músicos de todo el noreste de Estados Unidos a sus ensayos semanales y conciertos de alto nivel en Boston. Esta orquesta, gratuita, realiza giras regulares y ha actuado en el Carnegie Hall, el Concertgebouw y la Filarmónica de Berlín, entre otros. En el verano de 2017, la BPYO realizó una gira por Sudamérica y Europa en 2018.

Cuando haces música, no mueves el cuerpo a propósito: la música te empuja. Por eso lo llamo tocar con un solo glúteo. — Benjamín Zander

En diversas reseñas distinguidos críticos han elogiado a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston (BPYO por sus siglas en inglés) por superar las expectativas de su audiencia, destacando el contraste de la madurez musical de la BPYO con la corta edad de sus intérpretes. Los músicos de la BPYO han destacado gracias a su juventud que aporta vitalidad, entusiasmo y alegría por descubrir, un sentimiento que sólo quienes experimentan algo por primera vez pueden llegar a sentir, así como el poderoso impacto del primer amor.

“Me di cuenta de que mi trabajo es despertar posibilidades en los demás”. — Benjamín Zander

Ahora que estarán de gira por México hay la oportunidad de que 20 músicos mexicanos que ensayen y toquen en el concierto, esto nunca había pasado, y sienta el precedente que vamos a implementar en los lugares a los que vayamos; vamos a tratar de incluir a jóvenes de muy alto nivel para que toquen con nosotros en conciertos”, dijo Alfonso Piacientini, director Asistente de la Orquesta Filarmónica de Boston.

“La cualidad más importante de un líder o un maestro que quiere decir alguien que enseña, la cualidad siempre es el entusiasmo, es el Teo de Dios y aunque tu no lo creas y no tengas una orientación religiosa en particular tienes que tener ese espíritu y es lo que te ayuda a enseñar y demostrarlo y a liderar una organización, una orquesta o lo que fuera, tengo 86 años y no se me han bajado los niveles de entusiasmo y creo estoy más porque me queda poco tiempo, porque ciertamente es la última vez que vengo a México”.

El poder del director depende de su capacidad para hacer que otras personas sean poderosas.’ — Benjamín Zander

“Manténganse abiertos, manténganse disponibles, no se permitan ser detenidos por suposiciones o presuposiciones esa es la calidad que le da sabor a la vida, las presuposiciones son lo que nos detiene hacer las cosas que debemos hacer. Les recomiendo leer el libro Pathways to Possibility que escribió mi esposa Rosamund Stone Zander donde habla de Puebla y el más allá búsquenlo les va a gustar”. Concluyó.

Este 23 de junio Benjamin Zander se presentará con La Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston en el Auditorio de la Reforma en Puebla 19:00 horas. ¡No se lo pueden perder!

¡Escúchenme! de lunes a viernes en el programa donde hacemos entretenimiento educativo y siempre aprendemos algo nuevo De Todo Un Poco con seguro servidor de 10 a 11 de la mañana en Radio BUAP 96.9 FM.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

Contacto: rayzubiri@yahoo.com.mx Redes Sociales: @RayZubiri

Si usted es un medio de comunicación y se pregunta si puede publicar esta columna en su medio, ¡la respuesta es sí! Solo asegúrese de dar el crédito adecuado a www.revistapuebla.com y al autor.