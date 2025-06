Foros pide AAM a diputados para analizar Ley Cibernética

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Con extrema urgencia el gobernador AAM ha solicitado a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, la diputada Laura Artemisa García Chávez, y a los integrantes de la LXII legislatura, abrir foros conjuntamente con la CEDH, periodistas, organismos de derechos humanos y colegios de abogados, para analizar la Ley de Ciberseguridad, en lo correspondiente al ciberacoso, con el propósito de proteger los derechos humanos universales y con el mayor consenso posible.

Eso espera la sociedad, el pueblo poblano, pues tanto comunicadores, asociaciones defensoras de derechos humanos, abogados, han puesto en la tribuna, tanto estatal como nacional, lo que consideran ley censura, o ley mordaza, que hace unos días, en su sesión ordinaria, el diputado José Luis García Parra, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la cual se adicionan diversas disposiciones del Código Penal estatal en materia de ciberseguridad…

Como dijera mi amigo “el bachulla”, porqué son así y no preguntan antes con quien manda en cuestiones del buen gobierno… Digo, no?… Los recursos escasean y no alcanza para cuestiones prioritarias, además de costos, hay pérdida de tiempo en eso de foros. Recuerdo cuantos foros hacia el priismo, de antes, y, finalmente, “atole con el dedo”. Esperemos que los morenos ¿ex priístas y otros ex como panistas y perredistas?, den marcha atrás, fielmente, y no sea solo una “manita de gato”. Recuerden que el gober Armenta Mier, por lo que observamos, tuvo respuesta inmediata, escuchó las demandas y ya puso a trabajar a los cuatroteístas.

Imagínese que Puebla, tuviera una nueva ley de ciberseguridad, en la, que dicen los enterados puede ser una ley mordaza ya que tiene sus vericuetos. Esperamos que la solicitud del ejecutivo estatal sea benéfica para la protección de los derechos humanos universales y haya el mayor consenso. Y no digamos se acabó la libertad de expresión y ocurra lo de Campeche. Eso se los cuento más adelante.

Y A OTRA COSA MARIPOSA.

El ISSSTE Puebla anunció medidas preventivas en materia de salud para hombres, pues la salud masculina no solo abarca el bienestar físico, sino también el emocional, por ello especialistas realizaron algunas recomendaciones preventivas para los varones durante la “Semana Internacional de la Salud Masculina, que se realizó la semana pasada a cargo de la Subdelegación Médica en la cual el titular, Alfonso Tecpanecatl García, compartió algunas recomendaciones en la materia… Los especialistas entre otras acciones hablaron de la importancia de adoptar hábitos saludables: una dieta equilibrada, actividad física regular, higiene adecuada, sueño de calidad y gestión del estrés…destacaron hacerse chequeos médicos periódicamente, con la finalidad de poder detectar a tiempo enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de próstata, y patologías que pueden ser tratadas si se identifican de manera temprana.

Fundamental es cuidar la salud mental, pues repercute en el bienestar general de los hombres, y factores como el estrés, la depresión y la ansiedad pueden afectar su salud física y emocional… Es todo por hoy al reanudar mis comentarios, Hasta la próxima…D.M.