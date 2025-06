Santiago García Galván destaca como productor ejecutivo en “Ride or Die”

Staff/RG

El talento latino con presencia internacional: Santiago García Galván, productor ejecutivo de ‘Ride or Die’, película en competencia oficial del Festival de Cine de Tribeca 2025

El thriller queer protagonizado por Briana Middleton tendrá su estreno mundial en el prestigioso Festival de Cine de Nueva York.

El productor mexicano Santiago García Galván continúa consolidando su presencia internacional con su participación como Productor Ejecutivo en ‘Ride or Die’, una cinta indie con temática queer que tendrá su estreno mundial dentro de la Competencia Oficial de Narrativa Estadounidense en la edición 2025 del Festival de Cine de Tribeca.

Reconocido como uno de los encuentros cinematográficos más influyentes del mundo, el Festival de Tribeca celebra este año su 23ª edición en la ciudad de Nueva York, sirviendo como plataforma para voces emergentes y propuestas innovadoras.

Producida por Jamie Foxx, Datari Turner y Matthew Keene Smith, con la producción ejecutiva de Aarón Gilbert y Santiago García Galván , Ride or Die es un intenso thriller sobre dos mujeres que, tras reencontrarse años después de la secundaria, emprenden una fuga que se convierte en una experiencia transformadora. La cinta está dirigida por Josalynn Smith y protagonizada por Briana Middleton y Stella Everett.

“Vivimos en un momento en el que apoyar voces diversas ya no es un gesto simbólico, sino un acto de compromiso con el mundo que queremos construir. Cuando leí el guion de Ride or Die, supe que estábamos ante una historia que desmantela idealizaciones del amor y se atreve a hablar del deseo sin etiquetas ni concesiones” comentó Santiago García Galván. “Que esta mirada tan valiente provenga de Josalynn Smith —una joven y talentosa cineasta negra estadounidense— me pareció tan urgente como necesaria. Como productor ejecutivo latino, y en un contexto donde las comunidades latinas y otras minorías enfrentamos olas crecientes de intolerancia en Estados Unidos, estoy convencido de que el cine tiene el poder de tender puentes donde otros levantan muros. Ride or Die no es solo una película queer: es una apuesta por el entendimiento, por el riesgo, por la humanidad compartida. Que su estreno mundial sea en Tribeca es una señal esperanzadora de que el arte sigue siendo un espacio donde las diferencias no dividen, sino que enriquecen”, finalizó el productor ejecutivo.

Ficha destacada de la película

Título: Ride or Die

Categoría: US Narrative Competition – Tribeca 2025

Director: Josalynn Smith

Productores: Josalynn Smith, Matthew Keene Smith, Jamie Foxx, Datari Turner

Productores Ejecutivos: Aaron L. Gilbert, Santiago García Galván

Reparto: Briana Middleton, Stella Everett, Seth Gilliam, Cody Kostro, entre otros.

Sobre Santiago García Galván

Santiago García Galván es un referente de la industria del entretenimiento en México y América Latina. Empresario, productor y fundador de Itaca Films y Feel Good Films, ha sido responsable de más de 90 producciones de cine, televisión y contenidos digitales. Su visión ha traspasado fronteras, participando en la producción de películas icónicas como Rápidos y Furiosos 8 y Transformers 5 en La Habana, en un hecho histórico de colaboración entre EE.UU. y Cuba.

En 2019 cofundó Feel Good Films y en 2020 produjo títulos de impacto como Guerra de Likes, 25 KM/H y Tequila Reposado para Sony Pictures International Productions. Su trabajo se caracteriza por combinar creatividad, estrategia de marca y sensibilidad para narrar historias que conectan con millones de espectadores.

Acerca del Festival de Tribeca

Fundado en 2002 por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff, el Festival de Cine de Tribeca ha sido un motor cultural para el cine independiente. Celebrado anualmente en Nueva York, Tribeca ha servido como punto de lanzamiento para películas que posteriormente se convierten en referentes internacionales. La edición 2025 se lleva a cabo del 5 al 16 de junio, presentando más de 100 títulos de todo el mundo.