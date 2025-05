FIFA, Televisa y América: Despojo consumado

DEBATE

Por la puerta de atrás, no en la cancha, el presunto “tricampeón” del fútbol mexicano, América, podría meterse al mundial de clubes de la FIFA después de que el presidente de ésta, Gianni Infantino, se sacó de la manga un supuesto “reglamento” contra la multipropiedad y, con este pretexto, eliminó al León, que con goles había ganado su sitio en esa competencia.

Tres semanas antes de que el sedicente Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) legalizara el despojo de la FIFA-Televisa-América contra el León, Gianni Infantino ya había anunciado que el equipo guanajuatense sería eliminado en la mesa y que su lugar sería tomado por el “ganador “ de un encuentro entre alguno de los dos equipos a los que SU FEDERACIÓN si quiere en SU MUNDIAL de clubes; es decir, América o Los Angeles: Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirma lo que todo el América quería escuchar sobre ir al Mundial de Clubes 2025

La historia es de risa loca: León ganó con fútbol su sitio en el mundial de clubes de Infantino cuando la FIFA no había hecho un presunto reglamento contra la multipropiedad, pero obviamente América y/o Los Angeles son más comerciales que el conjunto esmeralda y, por ello, sin decir agua va, el órgano que usufructúa el fútbol mundial sacó de la manga un dudoso precepto “legal”, que, ¡oh sorpresa!, lo beneficia a ella, a Televisa y al presunto “tricampeón”, para IMPONERLO en dicha competencia.

Gianni Infantino, Televisa y América NUNCA ocultaron su intere$ por participar – aunque fuera a la mala, como se ratificó en el TAS- en el mundialito de clubes: FIFA confirma duelo entre América y LAFC para último boleto del Mundial de Clubes

TAS, MANTENIDO DE LA FIFA

La esperanza del León para evitar el robo de la FIFA –que le hurtó su sitio en la competencia señalada- era el TAS, un organismo también internacional presuntamente “independiente”, con la atribución de dirimir las controversias en este rubro: Despojo consumado: TAS convalida robo de la FIFA al Club León

Pero el conjunto verde NUNCA tuvo la menor oportunidad de que le devolvieran el boleto, como lo demuestra el hecho de que, mucho antes del presunto resolutivo del TAS el martes 6, Infantino ya había decidido quiénes y cuándo se disputarían el “honor” de jugar su torneo[L1] : FIFA ya tiene fecha para el juego entre América y LAFC, el ganador ocupará el lugar del León en el Mundial de Clubes

Como principal usufructuario del fútbol mundial, Infantino – que desafortunadamente se mantendrá en el cargo al menos hasta 2027-sabe que un buen porcentaje de los ingresos anuales del TAS depende de la FIFA, aunque ninguno de los dos organismos ha transparentado cuánto: ¡Hay Gianni para rato! Infantino es reelegido como presidente de la FIFA hasta 2027

El TAS y FIFA no publican datos concretos sobre el porcentaje de ingresos que la segunda aporta al primero, pero lo que sí se sabe es que el año pasado el 72 por ciento de los casos resueltos por el órgano de arbitraje fueron de fútbol. Incluso, la institución de Infantino es la encargada de difundir los informes anuales del supuesto organismo de arbitraje.

¡QUÉ POCA…MEMORIA DE TELEVISA, AMÉRICA Y JARDINE!

La misma historia ratifica que el TAS mantiene una CLARA TENDENCIA a proteger, obedecer a la FIFA, como se demostró en 2023, cuando el 81 por ciento de sus laudos fueron a favor de Infantino y apenas en el 9% de los casos falló en su contra: Resumen del Informe Anual TAS y Fútbol 2023 de la FIFA

En los primeros meses del año pasado, Pachuca, el “hermano” del León, se ganó su lugar en el mundial de clubes de Infantino derrotando, precisamente, al consentido de la FIFA en Concacaf, el América: Ya sin América, ¿qué equipos mexicanos irán al histórico Mundial de Clubes 2025 de FIFA?

Hoy, la FIFA quiere a América o Los Angeles en SU COMPETENCIA y, para conseguirlo, improvisó un reglamento contra la multipropiedad, que, efectivamente, practican León, Pachuca y varios clubes más en la liga Mx. Para limpiar su cara y la del equipo que le paga, el técnico americanista, André Jardine, señaló que “si la FIFA lo decide es porque algo está mal”: André Jardine sobre salida de León del Mundial de Clubes: ‘Si FIFA lo decide es porque está mal’

Lo que quizás no sepa el brasileño –pero sin duda sí están enterados en Televisa, Emilio Azcárraga y la gran mayoría de aficionados americanistas esta televisora y club NO TIENEN CALIDAD MORAL ALGUNA para criticar la multipropiedad. Durante décadas, dicha empresa de comunicación no solamente fue dueña de los cremas, sino también de Necaxa y hasta tenían porcentajes desconocidos en conjuntos como Atlante o Zacatepec.

Muchos años América y Necaxa fueron del mismo dueño, Televisa. De hecho, los necaxistas se enorgullecían de ser verdugos constantes de su “hermano mayor”, los americanistas. También eran más que frecuentes los intercambios de jugadores entre ambos, ya que los cremitas siempre le quitaban a su pariente directo los elementos que destacaban, como Alberto García Aspe, Cuauhtémoc Blanco, Sergio Zárate, Luis Hernández, Adolfo Ríos y una lista interminable.