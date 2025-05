Lady Gaga paralizó Río de Janeiro con concierto gratuito

El Confesionario

Ray Zubiri

Este fin de semana Lady Gaga saldo una deuda que tenía con el público Brasileño ya que desde 2012, fue la última vez que estuvo en este país. Justo hace 13 años en 2017 se anunciaba su regreso para Rock in Rio con la gira The Born Thes Way Ball pero no fue posible debido a fuertes dolores que padeció consecuencia de una crisis de fibromialgia.

En este 2025 ver con mis propios ojos desde temprana hora en el metro a cientos de asistentes caminar hacían la playa de Copacabana y ya ahí las multitudes que congrego la cantante te hacían si o si cantar y corear sus canciones. Y que decir del concierto, todos absolutamente todos veían a Lady Gaga en Rio de Janeiro el evento esperado por todos válganse la redundancia.

Una deferencia que Gaga tuvo al reencuentro con su publico fue el discurso el cual con ayuda de traducción de un fan lo hiso llegar a los oídos de todos los asistentes:

“Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes esta noche. Mi corazón rebosa. Me siento afortunada, orgullosa y profundamente agradecido. Esta noche, estamos haciendo historia. Pero nadie hace historia solo. Sin todos ustedes, la increíble gente de Brasil, no estaría viviendo este momento. Gracias por hacer historia conmigo. La gente de Brasil es la razón por la que puedo brillar. Son tan vibrantes y hermosos como el sol y la luna que se alzan sobre el océano, aquí mismo en la playa de Copacabana.”

“Pero, entre todas las cosas por las que podría estar agradecido, la que más me conmueve es ésta: me esperaste, me esperaste durante más de diez años. Quizás te preguntes por qué tardé tanto en volver. La verdad es que me estaba curando. Me estaba haciendo más fuerte. Pero mientras yo me recuperaba, algo más fuerte estaba sucediendo: tú seguías ahí, apoyándome, seguías pidiéndome que volviera cuando estuviera lista. ¡Brasil, estoy lista!

“Os quiero chicos. Aprecio tu espera. Gracias por recibirme nuevamente con tanta amabilidad y con los brazos abiertos. Esta noche quiero ayudarte. Quiero que el mundo vea lo grande que es tu corazón y se inspire en tu espíritu.”

“Así que esta noche voy a darlo todo. Hagamos que este sea el espectáculo más increíble que hayamos compartido jamás. Hagamos que cada segundo de espera valga la pena. Te amé hace diez años. Y os amo chicos esta noche. Gracias, Brasil. ¡Te amare por siempre!»

Dato importante: Brasil es el país más grande de América del Sur y de latinoamericana, el quinto más grande del mundo en área territorial el séptimo en población con 212 millones de habitantes, en 2024.

Lady saldo la deuda con un concierto de opera gótica de magnitudes apoteósicas en la playa de Copacabana fans cargados de cualquier tipo de bebidas, snacks, el metro era imposible viajar a cualquier otro lado que no fuera la sede del concierto que según reportes del Ayuntamiento de Rio de Janeiro congrego a más de 2,1 millones de personas.

Un fuerte dispositivo con cámaras seguridad de reconocimiento facial, Drones, helicópteros, policías, protección civil, ejercito, ambulancias, por cielo mar y tierra, se respiraba en el aire Lady Gaga.

A pesar de esto la Policía Civil del estado de Río de Janeiro, que trabajó en coordinación con el Ministerio de Justicia, reporto que hubo una amenaza de bomba con explosivos improvisados y cócteles Molotov por parte de un grupo que se hacía llamar Little Monsters. Lo cierto es que el Laboratorio de Operaciones Cibernéticas del ministerio tras una pista, descubrió células digitales que difundía discursos de odio y preparaba un plan principalmente contra niños, niñas, adolescentes y comunidad LGBTQIA+ a través del internet utilizando lenguaje codificado y simbolismo extremista. De igual manera hubo intervenciones en puntos como; Río de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul y Sao Paulo.

“Poker Face”, “Born This Way” y “Bad Romance” son algunas de las canciones que se pudieron escuchar durante el concierto que llamo la atención de chicos y grandes quienes incluso días antes se apostaron en la playa para tener un lugar preferencias para poder vivir este show que pasaría a la historia por congregar tal cantidad de fanáticos incluso mas que la propia Madonna quien alcanzo apenas el 1.6 millones de personas cuando se presento en el mismo lugar.

Esta parada de Lady Gaga en Brasil es parte de su gira para promocionar “Mayhem”, su más reciente producción discográfica que dicho sea de paso estuvo en la Ciudad de México hace unos días donde se presentó un par de veces.

De todas las edades la gente estuvo reunida en esta paradisiaca playa con tal de ver por algunos minutos a su artista favorita, otros por lo menos escuchar entender la vorágine volcada hacia este fenómeno musical.

Los bares, restaurantes, tiendas de conveniencia, farmacias, vendedores ambulantes “que esos no pueden faltar en ningún evento» hicieron su agosto vendiendo cualquier tipo de souvenir o baratija del show a precios populares antes del concierto, pero después de el se volvía en un objeto coleccionable.

De primer nivel la calidad del espectáculo y es que para la sorpresa de sus seguidores quienes se mantenían haciendo fila y aguardado o acampando un día antes, tuvieron la oportunidad de ver y escuchar el soundcheck donde Gaga dirigió unas breves pero emotivas palabras “Te he extrañado mucho”, dijo entre aplausos de la fanaticada. “Sé que este no es el primer show aquí, sé que esto es solo un ensayo, se siente como si fuera el verdadero show”, segundos después interpretaba uno de sus más conocidos éxitos “Alejandro” solo por esto valdría la espera, ahora faltaba el gran concierto.

Las comparaciones no se han hecho esperar Lady Gaga se corona como la Diva del pop al batir el récord de asistencia de la estrella del pop estadounidense, Madonna quien se presentó también en Copacabana en mayo de 2024 congregando a 1.6 millones de asistentes si lo vemos desde el punto de vista de la asistencia.

En un breve comparativo:

Madonna utilizo el recurso de las voces en playback cosa que también Gaga lo hiso, aunque canto más en vivo.

Madonna tuvo como invitados a Anitta y Pabllo Vittar Lady se lo aventó sola, solin, solita.

Celebration Tour es bueno, aunque era un lo mejor de lo mejor de Madonna.

“Mayhem” fue la joya de la corona porque era la base del concierto de Lady pero también tomó de otros álbumes como “The Fame” y “Born This Way” dejando fuera a “Million Reasons”, “Artpop” y “Rain on me”.

Madonna hablo en ingles en aquella ocasión, Lady Gaga con ayuda de un fan lo hiso todo en Portugués.

Al final cada una dio lo mejor de si con sus conceptos, aunque los números son los números y esto se los digo porque estuve ahí y pude constatar de primera mano el éxito de la Mother Monster.

Contacto: rayzubiri@yahoo.com.mx Redes Sociales: @RayZubiri

