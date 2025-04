Los trastornos del lenguaje en niños multilingües: ¿es porque acaba de llegar o se trata de un trastorno?

Universitat Oberta de Catalunya

Los estudios científicos señalan que los niños de familias recién llegadas necesitan varios años de adaptación para aprender la lengua de la escuela y del entorno, así como para comunicarse y socializarse de manera efectiva en este nuevo idioma.

Un 7,5 % de la población infantil podría tener un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL), una alteración severa y persistente que afecta al desarrollo del lenguaje oral y la manera como los niños comprenden y expresan las palabras y las oraciones, y que tiene importantes implicaciones en el desarrollo personal, social y escolar. A pesar de que en nuestro país cada vez se sabe identificar mejor y distinguir de otras posibles alteraciones, todavía hay muchos niños que pasan desapercibidos,Lo en los que se confunde con otras condiciones de desarrollo.

Esta realidad convive con el hecho de que cada año los centros educativos de Cataluña reciben un gran número de alumnos recién llegados, casi 200.000 en el curso 2019-2020, por ejemplo. Estos niños tienen que aprender rápidamente la lengua de la escuela para seguir el ritmo académico y no perder el hilo del resto de los aprendizajes. Un proceso que, sin duda, resulta especialmente crítico para aquellos que ya tienen dificultades lingüísticas previas en la adquisición del lenguaje en su lengua materna, puesto que, durante la adaptación, es habitual que cometan errores lingüísticos y, por lo tanto, sea más difícil detectar trastornos reales.

Entonces, si sospechamos que puede existir un trastorno del lenguaje, ¿cómo podemos diferenciar si este niño simplemente tiene dificultades con el lenguaje o si realmente se trata de un trastorno?

Núria Esteve, Nadia Ahufinger y Alfonso Igualada, profesores de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y miembros del grupo de investigación GRECIL – Lab (UOC-UB), reflexionan sobre cómo detectar, diagnosticar e intervenir en los trastornos del lenguaje en niños multilingües.

Y es que los estudios científicos señalan que los niños de familias recién llegadas necesitan varios años de adaptación para aprender la lengua de la escuela y del entorno, así como para comunicarse y socializarse de manera efectiva en este nuevo idioma.

Infradiagnóstico y sobrediagnóstico en niños recién llegados multilingües

Durante este periodo de adaptación, y como no podría ser de otra forma, «los niños mezclan idiomas, cometen errores sintácticos, dicen palabras incorrectas, pronuncian mal… y esto es normal, es evidente», explica Núria Esteve. Así, mientras los niños de familias recién llegadas están aprendiendo el nuevo idioma del entorno, es muy difícil saber si sus dificultades para comunicarse pueden estar relacionadas con una alteración del neurodesarrollo o si, simplemente, se deben al hecho de estar aprendiendo el nuevo idioma y una nueva manera de relacionarse.

En esta línea, paradójicamente, también puede ocurrir lo contrario, es decir, que se sobrediagnostiquen casos de niños con trastornos cuando, en realidad, solo son niños que todavía no hablan bien la lengua porque la están aprendiendo.

«En cualquiera de los dos casos, es clave aprender a identificar a los niños que tienen, efectivamente, un trastorno del lenguaje para poderles proporcionar los apoyos que necesitan y que les permitirán acceder a la lectoescritura y, en definitiva, comunicarse e interactuar de forma efectiva«, asegura Núria Esteve.

Es por ello por lo que es importante tener en cuenta que el trastorno del desarrollo del lenguaje va más allá de dificultades específicas del lenguaje oral, puesto que esto, de resultas, les puede acarrear «dificultades en otras muchas áreas, como las emocionales, sociales, de memoria o de atención«, añade la profesora Nadia Ahufinger.

¿Existe una relación entre tener TDL y ser recién llegado o estar aprendiendo la lengua del entorno?

Los estudios científicos indican que no hay ninguna relación causal entre crecer en una familia recién llegada o ser multilingüe y tener un trastorno del lenguaje. Es decir, «ser multilingüe no es la causa de un trastorno del lenguaje», explica Ahufinger.

Aunque, tal y como explican las expertas, el desarrollo del lenguaje está influido por el contexto social y lingüístico del entorno, así como por las diferencias biológicas entre niños, no existe ningún trastorno del lenguaje causado por una mala experiencia con las lenguas o una exposición inadecuada a la lengua.

Así pues, «hablar o tener que aprender más de una lengua no implica un aumento de las probabilidades de presentar un trastorno. Además, si se sufre el trastorno, esto no impide que se puedan aprender otras lenguas, a pesar de que añade complejidad», argumenta Esteve.

¿Cómo diagnosticar los trastornos del lenguaje en niños multilingües?

La primera pregunta que plantean las expertas es si el niño tiene dificultades también en su lengua materna, además de la que está aprendiendo en la escuela. «Es muy diferente que un niño tenga dificultades en la nueva lengua que está aprendiendo, pero no en su lengua materna. Un trastorno no se puede dar en una lengua y en la otra no; si una persona habla dos lenguas, las dificultades deben aparecer en ambas«, afirma Nadia Ahufinger.

Así, ante una sospecha, la investigación, realizada especialmente en los Estados Unidos, nos da algunas pistas sobre cómo actuar: es muy importante trabajar con las familias y encontrar la manera de comunicarse con ellas. Hay que ser sensibles a las diferencias lingüísticas y culturales, y es muy importante la información que puedan aportar sobre cómo se desarrolla el niño en su lengua materna. Además, a la hora de intervenir en estas habilidades lingüísticas, se debe poner en valor la riqueza lingüística del niño, trabajar mucho la oralidad en la escuela y fomentar el uso de la lengua materna en el entorno familiar, entre otros aspectos.

En esta línea, el episodio también cuenta con la intervención de Anny Castilla-Earls, experta internacional e investigadora en la Universidad de Houston, que estudia cómo se vive este fenómeno en los Estados Unidos, donde hay una población muy importante de niños de familias hispanohablantes y que en la escuela reciben educación en la lengua mayoritaria del país, el inglés.

La etapa preescolar y las aulas de acogida, momentos y espacios clave para la detección del TDL

Tal como explican las profesoras, es en la etapa infantil y en las aulas de acogida donde los maestros tienen que prestar atención para identificar si los niños están aprendiendo la nueva lengua al ritmo habitual. «Si sospechan que no es así, habrá que informar a las familias y a los equipos docentes para adoptar las medidas necesarias».

Durante el primer año en una aula de acogida, por ejemplo, hay que hacer un seguimiento y una monitorización. Y es que «un niño con trastorno del lenguaje no tendrá suficiente solo con el aula de acogida; necesitará apoyos adicionales para tener las mismas oportunidades que el resto de los niños«, aseguran.

Cuatro estrategias para intervenir en el TDL en niños multilingües

Una vez que se confirma que un niño multilingüe tiene un trastorno del lenguaje, ¿qué hacemos para ayudarlo? ¿Cuáles serían las estrategias ideales para intervenir en los niños que están expuestos a varias lenguas y que se detecta que pueden tener problemas con el lenguaje?

A partir de la investigación existente en este campo, Alfonso Igualada comparte estas cuatro estrategias relevantes a tener en cuenta:

Fomentar el uso de la lengua materna en casa: asegurar que el niño recibe en casa una buena base lingüística en su lengua materna y que se producen interacciones en esta lengua. Es mejor hablar la lengua materna con una buena estructura y buena calidad que intentar hablar otra lengua con menos nivel.

Desarrollar relaciones recíprocas con las familias: establecer relaciones para comunicar los progresos en las diferentes lenguas, compartir qué ocurre en la escuela y en casa, y facilitar la transferencia de aprendizajes entre lenguas.

Crear un entorno de acogida de la diversidad cultural y lingüística: fomentar una actitud positiva hacia la diversidad lingüística.

Promover la lengua de casa en la escuela: integrarla en las actividades diarias para reconocer y valorar todas las lenguas sin que haya rechazo hacia ninguna de ellas.