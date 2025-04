¡Katy Perry viajó al espacio! Así fue el despegue de la misión NS-31 tripulada por mujeres

EXCELSIOR

Katy Perry realizó uno de los sueños que muchas personas quisieran realizar: viajar al espacio. La mañana de este lunes 14 de abril, la cantante hizo un viaje espacial en compañía de una tripulación conformada por mujeres.

Tras algunas semanas de haberse anunciado que Katy Perry viajaría al espacio, no hay plazo que no se cumpla y la intérprete de “Firework” estuvo en el espacio por alrededor de once minutos, esto gracias a que formó parte de la misión NS-31 de Blue Origin.

Así fue el despegue de la misión NS-31

Una hoa antes de que la misión NS-31 se dirigiera al espacio, Blue Origin realizó una transmisión en vivo por medio de su página oficial.

En esta transmisión se pudieron observar momentos importantes como cuando Jeff Bezos, director ejecutivo de Blue Origin, se reunió con Katy Perry y las mujeres que viajarían al espacio esta mañana.

Por si fuera poco, Kris Jenner y Khloe Kardashian también estuvieron en este evento. Ambas les desearon buena suerte a la tripulación, la cual es la primera conformada solamente por mujeres en 60 años.

Por otra parte, quien también estuvo presente en el Launch Site One, ubicado en Texas, fue Oprah Winfrey para desearle suerte a Gayle King, quien también viajó al espacio.

Poco después de las 7:20 de la mañana se cerró la escotilla de la cápsula New Shepard y se realizaron los ajustes finales para el despegue de la misión, fue así que a las 7:30 AM despegó.

Diez minutos después del despegue, Blue Origin confirmó la separación de la cápsula y que los tripulantes estaban sintiendo la gravedad cero.

Katy Perry y compañía regresan a la Tierra

Tras once minutos en el espacio, Katy Perry y las mujeres que la acompañaron en la misión regresaron a salvo a la Tierra. El propulsor aterrizó en Texas.

Alrededor de las 8:00 AM, Jeff Bezos fue el encargado de darle la bienvenida a las tripulantes. Laura Sánchez fue la primera en salir de la nave y después se vio a Katy Perry, quien sorprendió al besar el piso tras su viaje al espacio.

“Miramos por la ventana y pudimos ver la Luna llena y rosa. Todo estaba tan callado, no podría describirlo”, dijo Lauren Sánchez al regresar del espacio.

De acuerdo con Variety, Katy Perry cantó “What a Wonderful World” en el espacio, un comentario que realizó Gayle King tras regresar a la Tierra.