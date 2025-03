DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Juan Manuel Alonso y Alejandro Barroso, entre los 10 presidentes municipales PEOR evaluados del país: Consulta Mitofsky

Están por cumplir 5 meses en sus cargos, pero no, no quieren o no pueden aprenden a gobernar bien y, al contrario, los presidentes municipales de San Martín Texmelucan y Tehuacán, Juan Manuel Alonso y Alejandro Barroso, respectivamente, están entre los 10 PEOR EVALUADOS del país, según Consulta Mitofsky.

Basada en una encuesta sobre 150 ediles de todos los estados de México, la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky comparte otro dato demoledor: 4 de los 10 con calificaciones más bajas se encuentran en Tlaxcala y Puebla, ya que Blanca Angulo, edila de Chiautempan, apenas es aprobada por el 27.5 de los ciudadanos y es la PEOR de la nación, mientras Mauricio Pozos, de Amaxac de Guerrero, ocupa el segundo lugar entre los MALETAS (apenas 28.5 de calificación).

Sí, los dos alcaldes con las evaluaciones más bajas del país son tlaxcaltecas, pero varios poblanos también están la parte baja de ese listado, como Juan Manuel Alonso, el de Texmelucan, que apenas es avalado por el 28.4 por ciento de la gente. Mientras, Alejandro Barroso solamente tiene la aceptación del 36.4 de los tehuacanenses.

Ninguno de los munícipes poblanos evaluados por la empresa de Roy Campos se colocó entre los 30 mejores, donde sí se encuentran ediles de los estados de Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, San Luis Potosí, CdMéx, EdoMéx, Jalisco, Guanajuato, etc: Ningún presidente municipal de Puebla entre los 20 con mayor aprobación del país: Mitofsky

El de Puebla capital, Pepe Chedraui, obtuvo una calificación del 51 por ciento, la más elevada entre los presidentes municipales analizados por Mitofsky en la entidad. Incluso, ningún edil emanado de la oposición (PAN, PRI,PRD,MC) fue incluido en la lista, ni siquiera la de un municipio importante económicamente, como San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle.

ALEJANDRO ARMENTA INICIA SU GOBIERNO BIEN EVALUADO

En contraste, el gobernador de Puebla inició bien calificado su administración, de acuerdo a otra empresa encuestadora, FactoMétrica, que lo ubicó como el sexto mejor evaluado de México, con el 66.1 por ciento de aprobación ciudadana. De hecho, entre los mandatarios estatales hombres en el país, Alejandro Armenta obtuvo el segundo lugar, por encima de su homólogo de San Luis, José Gallardo Cardona, que durante su gestión ha obtenido buenas calificaciones.

Presentado el pasado viernes 28 de febrero, el trabajo demoscópico de FactoMétrica precisa que Alejandro Armenta es el quinto gobernador mejor evaluado del país en materia de seguridad, con el 52.6 por ciento de calificación. Solamente 8 de los 32 mandatarios estatales del país obtuvieron una evaluación aprobatoria (superior al 50%) en este rubro.

Los peores ejecutivos estatales de México en impartición de seguridad – según los ciudadanos a los que mal gobiernan – son David Monreal (Zacatecas, 13.8 por ciento de aprobación); Rubén Rocha Moya (Sinaloa,19.3%); Indira Vizcaíno (Colima, 23.5) y Lorena Cuéllar Cisneros (Tlaxcala, 25.8 por ciento).

En el aspecto de transparencia y combate a la corrupción, Armenta Mier logró una evaluación del 52%, la séptima mejor posición del país en un rubro que apenas aprobaron 9 de los gobernadores de México. Por contraste, David Monreal, Rubén Rocha y Lorena Cuéllar –en ese orden- fueron calificados por la gente como los MÁS OPACOS de la nación, según FactoMétrica.