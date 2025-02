El arbitraje da y quita

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Finalmente, el Puebla de la Franja en el cuarto intento logró sumar tres puntos jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc después de derrotar al son de dos por cero a un equipo de Xolos de Tijuana que terminan por sufrir de más gracias a la mala selección de jugadores por parte de su directiva, sobre todo, a nivel defensivo.

Sin embargo, durante el desarrollo del partido existieron, como siempre sucede, jugadas polémicas, como el clarísimo penalti que se comete a favor de Xolos cuando el marcador se encontraba aún cero por cero.

Dirían algunos que, misteriosamente ni el árbitro ni el famoso VAR se dieron por enterados y que sucedió casualmente cuando durante la semana se tuvo la visita en Puebla de miembros de la comisión de arbitraje, situación comentada por la misma gente de la transmisión de la televisora del Ajusco ante las quejas de la gente de Tijuana.

Siempre será difícil, por no decir imposible, comprobar un posible amaño por parte de los árbitros para beneficiar o perjudicar a cierto equipo.

A lo que voy es a las quejas que se dieron en los recientes partidos del Puebla, en especial frente al América y Atlas, donde se consideró que la franja fue perjudicada con la expulsión de Angulo y posteriormente con el alargue de minutos en Guadalajara, donde el Atlas terminó por ganarle al Puebla en el último minuto.

Quizás ante la queja, la comisión decidió darle un dulce a la directiva camotera para que ya no les estén dando lata.

Algunas veces los equipos se ven perjudicados por el arbitraje y otras son beneficiados, así exactamente le pasó al Puebla, quienes, a decir verdad, jugaron un partido sobrio y con buena intensidad como lo venían haciendo, afortunadamente en esta ocasión pudieron cerrar el partido de buena manera y sumaron sus primeros tres puntos del torneo en calidad de local.

Mención aparte la buena contratación de Ricardo Marín, quien ya lleva tres anotaciones en mismo número de apariciones.

Ahí sí debemos reconocer que Saucedo y Catalina acertaron al traer al centro delantero de las Chivas, quien desde mi punto de vista, vino a aportarle presencia de área y goles a la delantera camotera.

EL MUGRERO DEL CUAUHTÉMOC

Independientemente del resultado, los que no entienden qué no entienden son los encargados del mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc entre ellos el inefable Ro(b)a, su espantosa ‘madam’ y el representante legal y administrador del Cuauhtémoc ex corrido del Atlas por malos manejos, de apellido ‘Flowers’, quienes tienen hecho un verdadero asco el estadio dos veces mundialista, que como nunca se encuentra sucio u abandonado.

Mire usted que dejar la basura del partido contra el América durante más de una semana al interior del inmueble propiedad del Gobierno de Estado y con comodato para estos ‘pillastres’ y sacarla justo a la calle el día del partido frente al estadio para dejar un foco de infección donde los perros callejeros hacen un festín, por decirlo de buena manera y ya ni qué opinar del pésimo aspecto que genera para la gente que pasa por la zona y otra para quienes asisten al Cuauhtémoc en calidad de aficionados.

Durante la semana que dejan la basura al interior del inmueble, según algunos empleados del club, las ‘ratas’ pululan en los pasillos y bajo las butacas del estadio, y no se refieren a Ro(b)a y Cía.

Ojalá las autoridades intervengan y les pongan un alto a las arbitrariedades con las que se manejan este grupo de empleados fuereños que solo vinieron a Puebla a ver qué se llevan en los bolsillos.

SEMANA COMPLICADA

La siguiente será una doble jornada para el equipo de Guede, quienes tendrán doble visita.

El Miércoles frente al Pachuca a las 7 pm en el Estadio Hidalgo y posteriormente el Domingo a las 4 pm en Querétaro frente a los gallos.

Veremos si el progreso mostrado por los discípulos de Pablo Guede se puede traducir en puntos que mejoren la posición en la tabla de la escuadra camotera.

Desde mi óptica, la franja deberá de aspirar a sumar 4 puntos en estas dos salidas.

Empate en Pachuca y victoria en Querétaro, ojalá y acierte en los pronósticos.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

Me puedes seguir para comentarios, quejas y mentadas en:

X: @pepehanan

Instragram: @pepehanan

Tiktok: @pepehanan1

Facebook: pepehanan

YouTube: enlineadeportiva