Burocratismo…muy gris el gabinete en Puebla

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

El papa Francisco con nueva terapia

Atento el mundo con las Trump…adas

Precio del huevo está “por las nubes”

La atención de gran parte de la población mundial, particularmente del pueblo católico romano, se ha centrado en el Vaticano, por el estado de salud del Papa Francisco. Aquí la información emitida este día: “Este martes 18 de febrero de 2025 por la tarde… La Oficina de Prensa de la Santa Sede actualiza el estado de salud del Pontífice, (Francisco) hospitalizado desde el viernes 14 de febrero en el Policlínico Gemelli: “El TAC torácico de control al que se ha sometido esta tarde el Santo Padre, prescrito por el equipo sanitario vaticano y el equipo médico de la Fundación Policlínico ‘A. Gemelli’, ha revelado la aparición de una pulmonía bilateral que ha requerido una nueva terapia farmacológica”. “Las pruebas de laboratorio, la radiografía de tórax y el estado clínico del Santo Padre siguen presentando un cuadro complejo. “infección polimicrobiana, surgida sobre un fondo de bronquiectasias y bronquitis asmática, y que ha requerido el uso de antibioterapia con cortisona, (que) hace más complejo el tratamiento terapéutico. Sin embargo, el Papa Francisco se encuentra de buen humor”. Hasta aquí el comunicado oficial del Vaticano.

La delicada situación que enfrenta el pontífice argentino de 88 años de edad, ha hecho que los habitantes del orbe, “olviden”, por momentos, los graves conflictos que ocurren en varios continentes, que vislumbran importantes cambios en la geopolítica mundial y regional, cuya consecuencia traerá situaciones difíciles para la humanidad.

De acuerdo a historiadores, las democracias empiezan a destruirse desde adentro y a partir de allí, surge el populismo, de izquierdas o derechas. Ahora existen varios casos, el más reciente es lo que sucede en los Estados Unidos, donde el actual Presidente, Donald Trump, que “va que vuela, en sus sueños”, junto con sus discípulos, a convertirse en el “Gran Hermano” y apoderarse de la tierra y hasta del planeta Marte, esto último de la mano de Elon Musk, quien por cierto desde su niñez, el planeta rojo ha sido su obsesión.

El señor Trump, sin importar el altísimo precio que tiene el querer ser dios, y que pagarán indudablemente los poco más de 8 mil millones de habitantes de este mundo.

Rusia quiere a Ucrania, el pleito eterno de Israel con los Países Árabes, la guerra comercial con China, problemas en Europa, Asía y partes de África. La lucha por las libertades en Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Cuba y otras latitudes, como en nuestro país donde la llamada 4T de Andrés Manuel López Obrador, y ahora sus cocreadores han cambiado y siguen con cambios que pronto dejarán fuera a las oposiciones, si estas existen, me refiero a los partidos políticos: PRI y PAN, pues el MC parece que uno más de los adláteres, como lo son el PT y el PVEM… que Dios nos agarre confesados, diría mi abuelita.

Así “de pasadita” en un programa de “Detona News” escuché que el precio del huevo en los USA está a más de 4,50 dólares por docena. No es por el Presidente Trump sino a consecuencia del brote de la gripe aviar que ocurrió hace algunos meses y que originó el sacrificio de millones de las aves ponedoras. Esta situación ha motivado que en nuestro país dicho producto también ha subido el costo pues se ha incrementado la exportación. Ahora el precio es de 55 pesos el kilo… cuidado, la cuaresma está cerca y…

Como se dice en el beisbol “para calentar el brazo” supimos que el pasado viernes, el gobierno estatal, empresarios y sindicatos, firmaron un Pacto por el Empleo en Puebla para combatir la precariedad laboral. El evento se desarrolló con la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Puebla, Héctor Sánchez Morales; de los representantes de la CTM Puebla, el secretario general, Leobardo Soto Martínez, y de la CROM, Alejandro Contreras Durán, secretario del exterior y la presencia del titular de la Secretaría de Economía Puebla, Víctor Gabriel Chedraui. Se dijo que esta alianza, de sociedad y gobierno se refuerza el compromiso de garantizar bienestar y justicia social para los poblanos, mediante acciones que dignifiquen las condiciones laborales y promuevan empleos formales. Así que, Puebla se coloca a la vanguardia en políticas laborales que priorizan los derechos de las y los trabajadores, fomentando un desarrollo económico inclusivo y sostenible… esperemos que tengan éxito…

Para cerrar esta etapa de precalentamiento les digo lo siguiente, no sin antes comentarles los sucesos más relevantes de la grilla y de la actuación de nuestras autoridades federales, estatal y municipales, pues hay mucho que dar a conocer en esta primavera adelantada…Ocurre que en opinión de un amigo, humilde opinión, me dijo, estos últimos días “tuve varias reuniones interesantes con gente en el poder estatal, mi análisis, te lo comento, Alejandro Armenta, el gobernador poblano, tiene brillantes ideas con estrategias y argumentos adecuados”.

El problema, prosiguió mi amigo, “es de quién depende para ejecutar esos proyectos. Para muchas de esas personas de primer nivel, está primero su agenda personal” wow.” Para otros los proyectos del gobernador. no los motiva. y no significan nada para ellos y solo dan trámite. La cadena de mando está dañada y no hay rapidez y acción inmediata. Confusión y burocratismo disfrazado de corrupción” sopas le dijo yo y continuó; “la cabeza del gobernador no puede estar en todas partes y no delega lo necesario y se hace lento el procedimiento”. Aquí expreso: “Qué pasó mi gober”. Y mi interlocutor concluye: Muy gris…el Gabinete”, claro. Hasta la próxima… D.M