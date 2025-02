Ariadna Ayala impulsa la agenda turística Atlixco 2025

DEBATE

El pasado viernes pasado en la noche, en el hermoso y místico cerro de San Miguel, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, presentó la agenda turística 2025, que incluye una gran cantidad de eventos, como la 1ra Expo del Tulipan (8 al 16 de febrero), el concierto del amor (15 de este mes) y la próxima charla “Cuéntame de Atlixco”, programada para el próximo sábado 22.

Con 500 niños de las escuelas de arte de este Pueblo Mágico, se llevaron a cabo representaciones de algunas de las actividades turísticas y culturales de este año, como el festival artesanal Tamachijchihuatl (15 y 16 de marzo), el equinoccio de primavera (21 del siguiente mes) y la representación de menores danzantes (21), entre muchas otras: En Atlixco, Ariadna Ayala encabezó presentación de la agenda turística 2025

Esta presentación de la agenda turística Atlixco fue un evento de primer nivel, con Paola Rojas como maestra de ceremonias y un ilustrativo video de los principales atractivos de este municipio, que ya es uno de los más visitados por el turismo nacional gracias a este tipo de eventos, como el Valle de Catrinas, la feria del Elote, actividades deportivas, villa navideña, etc: Con gran éxito, Ariadna Ayala inaugura Valle de Catrinas en Atlixco

La secretaria estatal de Cultura, Alejandra Pacheco Mex, participó en el evento y reconoció la importancia de Atlixco en ese rubro, aunque la titular de Turismo, Yadira Lira, decidió no acudir y solamente mandar a algunos colaboradores, pese a que –en lo que va de su gestión – no se sabe que haya hecho algo por promover la llegada de visitantes a la entidad o apoyar a empresarios y municipios vinculados al sector.

Veamos: Si eres secretaria de Turismo de tu estado, todavía no has hecho nada y apenas tratas de agarrarle la onda al tema, ¿te das el lujo de no asistir a la presentación de la agenda de uno de los Pueblos Mágicos más visitados y trascendentes?. Pues así lo hizo dicha funcionaria.

EL CHARRITO MONTAPERROS SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN CHICONCUATLA

Con la complicidad abierta del presidente municipal priísta de Chiconcuautla, Roque Morales Iturbide, su secretario del ayuntamiento, Crispín Alvarado, es un verdadero “charrito montaperros”, con permiso para hacer de todo, incluso, tomar en la vía pública, aunque los ciudadanos lo vean.

Crispín Alvarado es un mal ejemplo mal ejemplo para los niños y sociedad en general, que le vio visto consumir, embriagarse con cervezas en un evento público, la fiesta de Tlalhuapan, donde había menores de edad y que es una junta auxiliar que ya dizque gobernó el mentado Roque Morales.

Como presuntos servidores públicos, tendría que ser fundamental que el edil y su colaborador mantuvieran conductas ejemplares y respetuosas en todo momento, especialmente en eventos públicos. Pero el actuar del secretario del ayuntamiento provocó asombro, decepción y sorpresa entre los asistentes.

La imagen que proyectan puede influir en la percepción de la comunidad sobre el gobierno y sus representantes. Es lamentable que el presidente municipal, Roque Morales Iturbide, no haya tomado medidas, para evitar que SUS FUNCIONARIOS den un mal ejemplo a la sociedad, principalmente porque se supone que el alcalde es maestro de profesión, incluso, en el trienio 2021 -2024 fungió como ¡director de Educación y Cultura del ayuntamiento de Chiconcuautla!: Boleta de Evaluación

¿Y con ese tipo deleznable de “funcionarios” municipales nos extrañamos de la brutal descomposición social del país?.