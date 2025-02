Ni en Tabasco funcionan los “abrazos y no balazos”: Se dispara la ola delictiva en el edén

DEBATE

No, la tan cacareada y defendida “estrategia” de Seguridad Pública de “abrazos y no balazos” tampoco parece funcionar en la tierra de su principal defensor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo demuestra el que se haya disparado la ola delictiva y violenta en Tabasco entre octubre y diciembre del año pasado.

De hecho, según cifras OFICIALES del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), desde que el ex titular del Ejecutivo federal regresó a la tierra natal, con su ex colaborador Javier May Rodríguez (secretario de Bienestar y titular del Fondo Nacional de Turismo, Fonatur) al frente del gobierno estatal, Tabasco está envuelto en una notoria ola de violencia e inseguridad traducida en un ESPELUZANANTE aumento de delitos graves, como homicidios dolosos, secuestros, feminicidios, robos.

Los números hablan por sí mismos: En octubre, noviembre y diciembre del 2023; es decir, un año antes de que May Rodríguez asumiera la gubernatura y AMLO regresara a su terruño, los tabasqueños denunciaron 15, 18 y 24 asesinatos intencionales, respectivamente. Doce meses después ese delito se multiplicó a 56, 86 y 56 durante los mismos meses.

Así que entre octubre y diciembre del 2024 en Tabasco se denunciaron ¡198 homicidios dolosos, muchos más que los 57 acusados un año antes en esos mismos meses!: Video: Arzobispo denuncia escalada de violencia en Puebla, Tabasco y Sinaloa

TAMBIÉN SECUESTRO, FEMINICIDIO, ROBO Y NARCOMENUDEO

Evidentemente, nadie en su sano juicio puede acusar al ex presidente de México de la escalada de violencia en su tierra natal. Pero también queda claro ésta existe y que el gobernador en funciones se ha visto REBASADO, sin capacidad de detenerla, como lo prueba el hecho de que la propia titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, haya tenido que intervenir: Rechaza Sheinbaum apología de crimen; investigarán regalos del CJNG en Tabasco.

Además de la ola de asesinatos, los tabasqueños enfrentan un incremento en otros ataques de suma gravedad, ya que entre octubre y diciembre del 2023 se colocaron denuncias oficiales por 5 feminicidios (1-3-1 entre octubre y diciembre, respectivamente), que se duplicaron un año después en los mismos meses (2, 4, 4).

Los secuestros también se multiplicaron: 3 en los últimos meses del 2023 (1,2,0) y 10 (2, 4, 4) en ese mismo lapso, pero un año después. Por lo mismo, el 15 de enero pasado, Claudia Sheinbaum anunció la llegada de fuerzas federales al edén amlista: Sheinbaum: llegada de Fuerzas Armadas en Tabasco reforzarán la seguridad; descarta visita de Harfuch al estado

Las denuncias por narcomenudeo muestran un incremento demencial en dicho estado. Entre octubre y diciembre del año antepasado apenas se interpusieron 9 (2, 3 y 4, respectivamente), pero en 2024 fueron 141 (54, 54 y 33 en los meses señalados). Y el problema no es solo el obvio aumento en el comercio y consumo de drogas entre los tabasqueños, sino que también incentiva la violencia y otros delitos, como amenazas, asesinatos, etc: Arzobispo de Puebla pide por periodista asesinado en Tabasco

La dura realidad tabasqueña es aplastante, abrumadora y ratifica que la presunta “estrategia” de “abrazos y no balazos” es inútil, al menos, para combatir la violencia e inseguridad. Además, deja claro que los programas sociales NO son la solución a todos los problemas del país, como la profunda descomposición colectiva.