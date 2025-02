Bitácora de futuro: El imperio de EE.UU en crisis y se ahoga

Por Bayardo Quinto Núñez

Reflexionen. Señor Donald Trump, dele gracias a Dios que usted tiene para poner pan en su mesa. No se esperaba que Donald Trump se humillara ante el Señor Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, enviando el 31/1/2025 a un agente de su gobierno para dialogar, a Richard Grenell, uno de los hombres de su confianza a visitar como enviado de la Casa Blanca para asuntos de importancia para ambos países. Desde ahí se le dobló el brazo, se ve a un “Trump” endeble, pidiendo perdón por petróleo o a saber que cosas más, ¿se suponía que ni en pintura tranzaba con el Señor Presidente Nicolás Maduro, y etc? ahora se ve Donald Trump aguado, a los pies de don Nicolás. Tenga cuidado Señor Presidente Maduro, ese presidente tiene sed y rabia.

Fijémonos bien en esto: a) El gobernante de Estados Unidos exige a Nicaragua y al resto de países la aceptación de sus nacionales que deporta, o atenerse a las consecuencias por no cumplir. Tenga un poco más de conciencia, los seres humanos buscadores del pan diario no tienen culpa de nada, que su ambición no lo ciegue. Sea más humano y no un déspota. b) planea expulsar del acuerdo del tratado DR-Cafta, de libre comercio que Estados Unidos tiene desde hace casi 20 años con los países de Centroamérica, más República Dominicana. El encargado de las relaciones con América Latina en la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, dijo el viernes 31/1/2025 que a Washington no le interesa. Esto se llama bloqueo económico, y obstaculizar parte del orden mundial, no sólo eso, todo lo que viene actuando Donald Trump. Debería mejor honrar la deuda que es en deberle al pueblo de Nicaragua por haber auspiciado la contrarrevolución en los años ochenta contra la Revolución Sandinista. Que su gobierno pague los 17 mil millones de dólares, ahora haciende a 100 mil millones de dólares por la retención. Por supuesto ninguno de los gobernantes anteriores la han honrado, se han limpiado con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿acaso no son respetuosos de la ley?

Trump está loco, esquizofrénico, debería visitar un Siquiatra. No haya que hacer, el sabe que está perdido sin petróleo, entre otras cosas más, porque no es productor. Hay que tener cuidado con Trump porque desde lejos se ve es más que hipócrita y tramposo. Todo lo que diferencia es mentira.

Él dice, EE.UU va a llegar a ser grande. Sabe que su país viene perdiendo fortaleza, mientras otros avanza cada día más y más, el suyo está en decadencia, incluso, no son productores de petróleo. De seguro a Europa le conviene acabar con los Estados Unidos. El mejor castigo para el bocón y matón de Trump es bloquearlo, no vendiéndole petróleo, ese sería su principio y fin del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, y la derrota de Trump. Por supuesto, quien va a sufrir será el pueblo, es por ello que debe reflexionar porque a lo mejor se le puede venir una avalancha de protestas de su pueblo, callejeras imparable y el único responsable será usted Señor Trump.

Trump está metiendo en serio problema al pueblo estadounidense. No es remoto que Trump va detrás de la gran reserva mundial que tiene Venezuela de petróleo. En cualquier momento a quien sea le ensarta la estaca y cuento acabado. No hay que ceder ni un milímetro.

Sabe que está perdido sin petróleo. A lo mejor, sería bueno que bloquearan la venta de petróleo al gobierno de EE.UU amén que se comporte civilizadamente. Y que le levante el bloqueo al pueblo cubano, favor con favor, ¿sean más humano, no unas bestias? Los cubanos son seres humanos e igual el resto del mundo. Cuba y los pueblos merecemos respeto, que no se entrometan en los asuntos internos. ¿Señor Trump a usted le gustaría le lleguen a dar ordenes o le tiren de patadas, verdad que no? No creo lo permita, ni que sea masoquista.

Recuerde, señor Trump, que, cuando el ser se muere, todo queda acá, nada se lleva, no siga fomentando odio, rencor, revanchismo, mejor sea más inteligente e intente reindustrializar su país, para ver si le va bien. Quizá su asesor (es) está (n) aplicándole sofismas en sus asesorías en sentido adverso, mejor demostrar ser amigo y no enemigo. Y debería recordar que no sólo EE.UU es poderoso, existen otros países poderosísimos, que en un enfrentamiento bélico sería un apocalipsis y terminar con el mundo, mejor ponga los pies sobre tierra antes que se resbale y meta a problemas al pueblo de su país. No sé olvide que ahí está China, Rusia, Europa, entre otras potencias de calibre.

A Trump no le interesa gobernar, lo que está incitando es a su propia debacle, y es limpiarse ante la justicia estadounidense. Es seguro que Trump no se manda solo, a lo mejor depende de los “Iluminattis”.

Es decir, va a generar un gran problema económico al pueblo de EE.UU y al mundo. Y, se le avecina una inmensa crisis social sino para. Se nota que no haya por cuál camino irse, y como está eso así, se la está desquitando con los inmigrantes ilegales. Dele gracias a Dios que usted tiene para poner pan en su mesa y que Dios todavía lo tiene vivo para que se enmiende, y haga cosas humanistas y no gorilistas.

©Biodatos de Bayardo Quinto Núñez, Escritor, Pintor, Estudio Siempre Música, Profesor de Educación Física, Artesano del Calzado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales©