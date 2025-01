Este año 2025 realizará la gira mundial más grande que ha hecho hasta el momento.

Por Mino D’Blanc

“I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” es el nuevo álbum de Teddy Swims, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este material discográfico incluye colaboraciones con Givëon, Muni Long, Coco Jones & GlorRilla. Además contiene el sencillo “Guilty” que el artista lanzó a la parde su video oficial.

El artista oriundo de Convers, Georgia, discernió: “este álbum es una continuación de la Parte 1. He estado evolucionando, creciendo y sanando de muchas maneras desde el primero. En el último álbum, sentí que te dejaba con mucho dolor y sin resolución. Por supuesto, todavía hay dolor en la Parte 2, ¡pero creo que esta vez hemos dado un poco más de cierre!”.

El sencillo principal del disco es “Bad Dreams”, que actualmente está colocándose como uno de los principales de las listas después de haber debutado en el Billboard Hot 100. También contiene la conmovedora canción “Are You Even Real” con Givëon, así como “Not Your Man”, “Northern Lights” y “Funeral”.

Teddy Swims celebró el lanzamiento de “I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” en el Webster Hall en la ciudad de Nueva York, en asociación con American Express, en donde sus fans disfrutaron la actuación del artista interpretando canciones de este nuevo álbum.

Este es el tracklist del álbum: 1.- “Not Your Man”, 2.- “Funeral”, 3.- “Your King of Crazy”, 4.- “Bad Dreams”, 5.- “Are You Even Real” Feat. Givëon, 6.- “Black & White” Feat. Muni Long, 7.- “Northern Lights”, 8.- “Guilty”, 9.- “It Ain’t Easy”, 10.- “If You Ever Change Your Mind”, 11.- “She Got It” Feat. Coco Jones & GloRilla, 12.- “Hammer to the Heart” y 13.- “She Loves the Rain”.

“I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” llega tras las recientes colaboraciones de Swims, “Georgia Ways” con Quavo y Luke Bryan, y “Somethin’ Bout A Woman” con Thomas Rhett. También sigue el notable éxito de la Parte 1 del álbum que fue lanzado en 2023, que incluyó sus éxitos multiplatino “Lose Control” y “The Door”.

“Lose Control” alcanzó el lugar número 1 en la lista Billboard 100, convirtiéndose en la segunda canción Top 10 de Hot 100 con más tiempo en la historia. Ha acumulado hasta el día de hoy más de tres mil millones de streams globales, además de que alcanzó el lugar número 1 en cinco formados de radio (Top 40, Hot AC, R&B y Rhytm) y fue incluida en el “Billions Club” de Spotify.

El 2024 fue muy exitoso para Teddy Swims y qué mejor forma de haberlo cerrado que con una nominación al Grammy 2025 en la categoría “Mejor Artista Nuevo”. En la entrega de premios “MTV VMAs 2024” en los que obtuvo tres nominaciones, realizó una brillante actuación. En los “Billboard Music Awards 2024” recibió ocho nominaciones y ganó los premios “Top Hot 100 Song” y “Top Radio Song”.

El cantante y compositor se ha consolidado globalmente. En 2024 se presentó en los “MTV EMas”, en los “NRJ Music Awards” en Francia, así como en los premios “Los 40 Music Awards” en España, en los que obtuvo los premios a “Mejor Artista Internacional” y “Mejor Álbum Internacional del Año”.

El trabajo de Teddy Swims ha sido muy cuidado y constante. Comenzó a ganar popularidad después de que en 2019 lanzó covers en línea, como “Rock With You” de Michael Jackson y “You’re Still The One” de Shania Twain, con los que obtuvo millones de visitas. Eso lo llevó a firmar en el año 2020 con Warner Records. Como buen artista que es no ha dejado de estudiar para lograr mucho mejor voz y composiciones en todos los sentidos y eso se nota a través de EP’s como “Unlearnig” que lanzó en 2021, “Tough Love” y “Sleep Is Exhausting”, ambas en 2022.

Este año 2025 lo inicia además del lanzamiento de dicho álbum, con su gira mundial más grande que hasta la fecha ha realizado en la que incluye actuaciones en Sudamérica en Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Canadá. En Europa se presentará en Bélgica, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Suiza, Francia, Inglaterra e Irlanda.