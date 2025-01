Faltan 20 días para que Los Socios del Ritmo invadan con lo mejor de sus éxitos a Puebla

Por primera vez en la historia se presentarán en formato Auditorio en la Angelópolis.

Sus invitados especiales de la noche es El Súper Show de los Vaskez.

Sábado 15 de febrero, 20:30 horas, Auditorio Metropolitano.

Por Mino D’Blanc

El reloj no detiene sus pasos y la expectativa y emoción del público crece cada vez más. Y no es para menos, estamos ya a tan solo 20 días para que el mundialmente famoso grupo Los Socios del Ritmo invadan con lo mejor de sus éxitos y con sus invitados especiales que serán El Súper Show de los Vaskez, cada uno de los espacios del escenario y de la sala del Auditorio Metropolitano en Puebla, considerado uno de los mejores recintos para espectáculos no solo de México, sino de América.

Y qué mejor escenario para presentar lo que es un concierto realmente histórico, titulado “Llegó la Cumbia: Los Socios del Ritmo”. Muchos argumentos hay para sostener esa inequivocable descripción:

1.- Es uno de los grupos más importantes que ha dado México a la historia de la música popular, sobretodo en los géneros de la cumbia, la música tropical y la balada.

2.- Es la primera vez que, después de tantos años y tantos escenarios en los que han tocado sus canciones en la ciudad y en el estado de Puebla, se presentan en formato Auditorio y en un espectáculo inolvidable, lleno de sorpresas.

3.- Han cuidado hasta el más último detalle para que cada uno de los asistentes tenga con ellos una perfecta comunión no solo musical, sino también visual.

4.-Interpretarán todos sus grandes éxitos de los más de 90 discos que han grabado y de los 62 años de impecable trayectoria musical que tienen, tales como “Llorar”, “Amor por Internet”, “Felicidad”, “Cumbia de doña Blanca”, “La Negra”, “Las Carretas”, “Año Viejo”, “Ya no”, y obviamente “Vamos a platicar” y “Llorar”.

5.- Tienen como invitado especial a otro grupo de talla internacional y que también cuenta con una cantidad enorme de grandes éxitos, que son El Súper Show de los Vaskez.

“Llegó la Cumbia: Los Socios del Ritmo” se presentará el sábado 15 de febrero a las 20:30 horas en el Auditorio Metropolitano en la ciudad de Puebla.

Cabe mencionar que los días miércoles hay una promoción de 2×1 en todas las localidades.

Los boletos se pueden adquirir en el sistema SuperBoletos a través del link: https://www.superboletos.com/landingevento/3XHy6Yo4sYrz7MqilvVYeA, así como en las taquillas del Auditorio Metropolitano y puntos de venta autorizados por la boletera, y tienen un costo de Zona VIP: $1232, VIP: $992, Preferente Izquierda y Preferente Derecha: $874, Luneta Central: $728, Zona Discapacitados, Luneta Izquierda y Luneta Derecha: $672, Balcón Inferior: $392 y Balcón Superior: $336.