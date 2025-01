Celebra un San Valentín inolvidable en el corazón de San Miguel de Allende

Staff/RG

Del 10 al 14 de febrero, NUMU Boutique Hotel ofrece la oportunidad de disfrutar una cena romántica que cautiva los sentidos.

Además, disfruta de experiencias de bienestar en pareja con masajes relajantes, tratamientos exclusivos y detalles románticos para celebrar el amor en su máxima expresión.

Este Día de San Valentín, NUMU Boutique Hotel, parte de The Unbound Collection by Hyatt, invita a las parejas a sumergirse en una experiencia única de romance, gastronomía y bienestar en el entorno mágico de la bella ciudad de San Miguel de Allende.

Una cena bajo las estrellas para enamorar los sentidos

Durante cinco noches, del 10 al 14 de febrero, NUMU ofrece una cena especial diseñada para cautivar corazones y paladares para celebrar el amor con un toque especial en un espacio exclusivo que ofrece una vista privilegiada al encantador skyline de San Miguel de Allende. Bajo un cielo estrellado y un ambiente decorado con velas y pétalos de rosa, las parejas disfrutarán un exclusivo menú de cuatro tiempos que fusiona ingredientes de calidad y creatividad culinaria.

Primer tiempo: Crema de coliflor con un toque de aceite de trufa blanca y la frescura de la manzana.

Segundo tiempo: Tartar de atún sobre pan brioche de tomate deshidratado, con alioli de ajo negro y carpaccio de tomate heirloom.

Plato fuerte: Filete de res asado y camarones jumbo, acompañado de salsa de pimienta verde y coñac, espárragos al grill y pimientos en mostaza dijon.

Postre: Mousse de vainilla, maracuyá y chocolate blanco, para un dulce final que conquista corazones.

El precio de la cena por persona es de $1,800 MXN, e incluye una copa de vino tinto para disfrutar en un ambiente íntimo perfecto para celebrar el amor en todas sus formas.

Bienestar y conexión para parejas

Para quienes buscan llevar el romanticismo más allá de la cena, NUMU ha diseñado experiencias de bienestar pensadas para reconectar y consentir en pareja. Del 14 al 16 de febrero, los huéspedes pueden disfrutar de:

Masajes en pareja, para relajarse y reconectar.

Sesiones privadas de meditación, ideales para alinear cuerpo, mente y espíritu.

Tratamientos de spa para dos, que brindan el toque perfecto de lujo y serenidad.

NUMU Boutique Hotel combina la autenticidad de San Miguel de Allende con el lujo moderno, ofreciendo a las parejas una experiencia que será atesorada para siempre.

Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para sorprender, emocionar y celebrar el amor en su máxima expresión. Reserva tu experiencia de San Valentín y vive una celebración inolvidable.

Para más información y reservaciones:

Cena en NOIA: Las reservaciones se pueden realizar a través de OpenTable o por WhatsApp al +52 415 177 2569.

SPA: Para mayor información, se puede contactar a recepción al +52 415 148 1234 o al +52 415 197 9390, o enviar un correo electrónico a bjxub-info@numusanmiguelhotel.com.

Acerca de NUMU

NUMU Boutique Hotel – In The Unbound Collection By Hyatt es un exclusivo hotel boutique que combina el lujo contemporáneo con la rica herencia cultural de San Miguel de Allende. Con una ubicación privilegiada, servicios de primera clase y un compromiso con la excelencia, NUMU ofrece a sus huéspedes una experiencia inolvidable en el corazón de una de las ciudades más encantadoras de México

Acerca de Hamak Hotels

Hamak Hotels, con más de 20 años de trayectoria, es una operadora mexicana de hoteles boutique que se distingue por ofrecer una hospitalidad auténtica y respetuosa, fusionando el lujo con la identidad cultural de cada destino. Con propiedades galardonadas internacionalmente, Hamak crea experiencias personalizadas que conectan a los huéspedes de manera profunda con el entorno y la cultura local. Su enfoque innovador y sostenible redefine el concepto de lujo en México y América Latina. Bienvenidos a Hamak Hotels, donde el lujo, la autenticidad y la armonía con el lugar se unen para ofrecer una hospitalidad con alma.