Partidos para hoy viernes 24 de enero; Liga MX, Premier League y más

El futbol no se detiene y este viernes 24 de enero promete una jornada llena de emociones con partidos de la Liga MX como el principal atractivo de la cartelera en el portal de Soy Futbol. Además, encuentros destacados en la Premier League, Serie A, LaLiga de España y más ligas internacionales ofrecen un menú variado para los aficionados que buscan acción en la cancha.

La Liga MX arranca con tres partidos emocionantes. Atlético San Luis recibe a Necaxa en un duelo que promete intensidad desde las 19:00 horas. Más tarde, Tijuana se mide ante Querétaro y Mazatlán FC enfrentará al Toluca en juegos que cierran la noche. En la Liga de Expansión MX, Atlético La Paz enfrenta a Correcaminos, mientras que la Liga MX Femenil ofrece el mismo enfrentamiento entre Tijuana y Querétaro para los amantes del futbol femenil.

El panorama internacional también brilla con duelos destacados. En LaLiga de España, UD Las Palmas y Osasuna se enfrentan en un partido que dará de qué hablar, mientras que en la Serie A de Italia el Torino se mide ante el Cagliari. En Francia, la Ligue 1 ofrece el choque entre Auxerre y Saint Étienne, y en Alemania, la Bundesliga presenta un emocionante encuentro entre VfL Wolfsburg y Holstein Kiel.

En Latinoamérica, la Liga Colombiana no se queda atrás con dos duelos vibrantes: Boyacá Chicó contra Bucaramanga y Unión Magdalena frente a Millonarios. En Argentina, la Primera División entrega una tarde llena de futbol con juegos como Lanús vs Deportivo Riestra e Independiente vs Sarmiento, entre otros. La Serie Río de la Plata y la Superliga Turca también suman emoción al día, con partidos como Independiente del Valle vs Montevideo City y Samsunspor contra Gaziantep FK.

Con esta rica variedad de partidos, la cartelera de Soy Futbol se consolida como una referencia para disfrutar de un viernes lleno de futbol. No importa el horario o la liga, hoy hay algo para todos los gustos, con momentos que seguramente quedarán en la memoria de los aficionados.

