México tiene lista una red de apoyo para mexicanos ante posible deportación: Sheinbaum

Excelsior

En la víspera de la toma de posesión de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México no es colonia o protectorado de otro país.

Desde Chinantla, Puebla, la titular del Ejecutivo recalcó que el gobierno de México ya tiene lista una red de apoyo para los mexicanos que laboran en los Estados Unidos y que pudieran ser deportados.

Trump ha planteado que México debe pagar aranceles adicionales por las mercancías que exporta a Estados Unidos, que deportará a los migrantes que no demuestren su estancia legal, que podría cambiar de nombre al Golfo de México y declarar a los grupos de la delincuencia organizada mexicanos como terroristas.

“Pero de todas maneras, que se oiga bien, que se oiga lejos, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie, México es un país libre, independiente y soberano y siempre vamos a defender al pueblo de México, a nuestra nación y a nuestra patria”, expuso la titular del Ejecutivo.

Insistió en que en caso de registrarse detenciones masivas de mexicanos en los Estados Unidos con fines de deportación, los consulados mexicanos ya tienen preparada la defensa legal de los connacionales y que quienes retornen a México serán recibidos y se les dará apoyo.

Sheinbaum dijo una vez más que la economía de los Estados Unidos depende de los trabajadores mexicanos en todos los sectores, y que los 62 mil millones de dólares que enviaron a México en 2024 es apenas el 20 por ciento de sus salarios, por lo que el restante 80 por ciento es dinero que ingresa a la economía estadounidense.

Siempre he pensado que en este período nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a las y los mexicanos allá. Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles, que hablen al teléfono de los consulados porque van a estar apoyándolos frente a cualquier cosa y si deciden regresar a México o vienen a México, aquí son bien recibidos, con los brazos abiertos.

“Pero de todas maneras no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos. Sabe también el gobierno de Estados Unidos que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y mexicanas que viven en otro lado, así es la verdad”, expuso Sheinbaum.

Dijo que en sus pláticas telefónicas con Trump le ha manifestado que en México no existe un problema de drogadicción tan grave como el que se vive en los Estados Unidos

Sheinbaum estuvo en Chinantla, Puebla, donde entregó simbólicamente tarjetas del Banco del Bienestar a derechohabientes de los programas sociales que brinda el gobierno de México.