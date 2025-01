FBI confirma que autor del ataque en Nueva Orleans actuó solo y era miembro de ISIS

EL TIEMPO

Según el FBI, el presunto autor del ataque en Nueva Orleans actuó solo y afirmó haberse unido al grupo Estado Islámico (EI), también conocido como ISIS. Además, las autoridades aclararon que no existe un ‘vínculo concluyente’ entre este ataque y la explosión ocurrida en Las Vegas.

El atacante, quien colocó dos bombas artesanales, arrolló a una multitud en la noche de fin de año, dejando al menos 15 muertos y 35 heridos, según los reportes.

Los heridos fueron trasladados a hospitales, mientras equipos de seguridad pública llegaron al lugar del incidente. Inicialmente se informó de 10 víctimas fatales, pero el forense local revisó la cifra a 15 el miércoles por la tarde. Christopher Raia, un alto funcionario del FBI, señaló que no se cree que alguien más haya estado involucrado en el ataque aparte de Jabbar.

“No creemos en este momento que alguien más haya estado involucrado en este ataque, aparte de Shamsud Din Jabbar”

La oficina federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI) indicó que el presunto autor proclamó en varios videos su apoyo al Estado Islámico y afirmó haberse unido a dicho grupo yihadista.

Cinco videos fueron publicados en la cuenta de Facebook de Jabbar la víspera del ataque, donde explicó haber planeado inicialmente atacar “a su familia y sus amigos”, pero se preocupó de que los titulares de la prensa no se centraran en “la guerra entre los creyentes y los no creyentes”, según declaró Christopher Raia, un alto responsable del FBI, en conferencia de prensa.

En cuanto a las investigaciones, el FBI subrayó que no hay un ‘vínculo concluyente’ entre el ataque en Nueva Orleans y la explosión de un camión eléctrico Tesla en Las Vegas, ocurrida el mismo día. Raia aseguró que, en este momento, no se ha encontrado conexión entre ambos eventos.”