Calendario y resultados de los partidos de Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico 2024/25

CLARO SPORTS

La temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico ha llegado a su fin. Termina el calendario regular y está definido el camino para encontrar a la novena que representará a México en la Serie del Caribe.

¿Qué equipos calificaron a los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico? Así quedó la tabla de posiciones

Tomateros de Culiacán, Naranjeros de Hermosillo, Charros de Jalisco, Cañeros de Los Mochis, Algodoneros de Guasave, Águilas de Mexicali, Yaquis de Ciudad Obregón y Venados de Mazatlán son los ocho equipos que entraron a los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico.

Sultanes de Monterrey y los Mayos de Navojoa fueron los únicos dos eliminados.

Playoffs LMP 2024: así quedan los cruces

Las series ya quedaron definidas para los Playoffs, comenzando con la ronda de cuartos de final, el Primer Playoff, que tiene los siguientes cruces:

(1) Tomateros de Culiacán vs (8) Venados de Mazatlán

(2) Naranjeros de Hermosillo vs (7) Yaquis de Ciudad Obregón

(3) Charros de Jalisco vs (6) Águilas de Mexicali

(4) Cañeros de Los Mochis vs (5) Algodoneros de Guasave

¿Cómo se juegan los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico 2024?

La postemporada de la pelota invernal de México se juega en series a ganar cuatro de siete partidos.

¿Cuándo inician los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico 2024?

Habrá par de días de descanso entre el final de la campaña y el inicio de los Playoffs. La primera ronda dará inicio el 1 de enero, con las semifinales arrancando el día 11 y la serie final el 21.

Resultados de los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico 2025

Miércoles 1 de enero

Juego 1 | Yaquis 2-1 Naranjeros | Serie 1-0 Obregón

Juego 1 | Águilas 9-7 Charros | Serie 1-0 Mexicali

Juego 1 | Venados 2-3 Tomateros | Serie 1-0 Culiacán

Juego 1 | Algodoneros 10-0 Cañeros | Serie 1-0 Guasave

¿Quién juega hoy en la Liga Mexicana del Pacífico? Calendario de los Playoffs 2025

Jueves 2 de enero

Juego 2 | Venados en Tomateros | 7:30 pm

Juego 2 | Águilas en Charros | 7:30 pm

Juego 2 | Yaquis en Naranjeros | 8:30 pm

Juego 2 | Algodoneros en Cañeros | 8:30 pm

Sábado 4 de enero

Juego 3 | Tomateros en Venados | 6:00 pm

Juego 3 | Charros en Águilas | 7:00 pm

Juego 3 | Cañeros en Algodoneros | 7:00 pm

Juego 3 | Naranjeros en Yaquis en | 7:10 pm

Domingo 5 de enero

Juego 4 | Charros en Águilas | 5:00 pm

Juego 4 | Tomateros en Venados | 6:00 pm

Juego 4 | Cañeros en Algodoneros | 6:00 pm

Juego 4 | Naranjeros en Yaquis en | 6:10 pm

De ser necesario, jugarían el 6, 8 y 9 de enero la primera ronda.

Resultados del Draft de Refuerzos de la Liga Mexicana del Pacífico 2024

Al finalizar la temporada regular, los ocho equipos calificados tuvieron un Draft para tomar peloteros de Sultanes y Mayos, que reforzarán a sus equipos para los Playoffs. Estos fueron los jugadores elegidos

Tomateros de Culiacán: Josh Green

Naranjeros de Hermosillo: Damián Mendoza y Joe Stewart (sustitución)

Charros de Jalisco: Donovan Casey y Roenis Elías

Cañeros de Los Mochis: Francisco Haro, Dalton Rodríguez y Víctor Labrada (sustitución)

Algodoneros de Guasave: Norman Elenes y Norge Ruíz.

Águilas de Mexicali: Carlos Bustamante, Faustino Carrera y Matt McDermott (sustitución)

Yaquis de Ciudad Obregón: Carlos Sepúlveda

Venados de Mazatlán: Charlie Hasty, Miguel Guzmán y Bobby Bradley (sustitución)

¿Quién ganó la Liga Mexicana del Pacífico 2024?

La temporada pasada, los campeones fueron los máximos ganadores de la pelota invernal mexicana, los Naranjeros de Hermosillo, quienes barrieron 4-0 en la serie final a Venados de Mazatlán, que lograron su título 17.

¿Cuándo y dónde será la Serie del Caribe 2025?

Un año después de lo originalmente planeado, la Serie del Caribe 2025 se jugará en México. 2021 había sido la última vez que se jugó en territorio mexicano, en Mazatlán, pero ahora será en Mexicali, en el Estadio Nido de las Águilas.

La acción arranca el 31 de enero, con el último día del torneo el 7 de febrero.