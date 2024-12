Alejandro Armenta toma protesta como Gobernador de Puebla

Político MX

“Protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional que el pueblo me ha conferido (…) y si así no lo hiciere, que el Estado y la nación me lo demanden.“

El acto estuvo marcado por las muestras de apoyo de los asistentes, quienes corearon “¡Gobernador, gobernador!” en respaldo a su nueva administración.

En su mensaje, Armenta expresó: “Es un gran honor y la máxima encomienda a la que puede aspirar un ciudadano poblano. Debemos contribuir al mejoramiento de Puebla.”

Figuras de la 4T acompañan el inicio de su administración

El evento contó con la presencia de destacadas figuras políticas de Morena y de la administración federal, entre ellas Mario Delgado, secretario de Educación Pública; Luisa María Alcalde Luján, dirigente de Morena; y Andrés Manuel López Beltrán, secretario del partido. También asistieron otros representantes de gobierno como Ricardo Monreal, Santiago Nieto Castillo, Ernestina Godoy, Gabriela Jiménez Godoy, y gobernadores de Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Sin embargo, durante su discurso inaugural, Armenta olvidó saludar a algunos asistentes de relevancia, como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Reconociendo el descuido, el gobernador interrumpió más tarde su discurso para ofrecerles una disculpa por el incómodo momento.

Compromisos con la 4T y el gobierno federal

Armenta reiteró su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación, refiriéndose al expresidente Andrés Manuel López Obrador al citar: “El poder solo se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás.”