Video: En enorme y arbolada residencia pasaría Mario Marín su presunta “prisión domiciliaria”

En zona residencial de Xilotzingo, Mario Marín pasaría su arresto domiciliario gracias al Poder Judicial de Quintana Roo

María Huerta

Tras el trasladado a prisión domiciliar, el ex gobernador Mario Marín Torres estaría viviendo en su casa en la capital poblana.

De acuerdo a videos, la residencia donde habita de nueva cuenta el ex mandatario, luego de tres años en el penal del Altiplano, está ubicada en la colonia Xilotzingo, al sur de la capital poblana.

La casa es de color blanca y no se observa ninguna presencia policíaca afuera.

Cabe recordar que la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Segundo Distrito de Quintana Roo, ordenó el sábado 12 de agosto que Marín Torres siga en su lujosa y cómoda casa el proceso legal por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Luego de poco más de tres años en el penal del Altiplano, Estado de México, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue trasladado a prisión domiciliar y podrá seguir su proceso judicial en libertad y, como lo muestra el video, rodeado de la riqueza y los bienes que acumuló en el sector público.